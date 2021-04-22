佛光山種樹 籲全民成為地球隊長

根據聯合國統計，全球大約有19億公頃土地（大約北美洲面積）處於退化林地（forest degradation）狀態，這些土地若可再利用，恢復成森林樣貌，氣候問題將能獲得有效緩解，花蟲鳥獸得以安居，人類也自然受益。

為此，佛光山與國際佛光會發起「T-Earth植樹行動」，今天「世界地球日」（22日）在佛光山森林復育園區舉辦活動，計畫為台灣種下20萬棵樹，並鼓勵全球人民成為「地球隊長」，朝聯合國「零碳排」目標努力。

今天活動號召台灣百家企業種樹育林，出席貴賓包括佛光山住持心保和尚、國際佛光會署理會長慈容法師、佛光山常務副住持慧傳法師、國際佛光會祕書長覺培法師、高雄市政府祕書長楊明州、高雄長庚紀念醫院名譽院長陳肇隆、國立屏東大學校長古源光、綠色公益基金會董事長慧開法師等300餘人。

心保和尚致詞表示，樹木對人類的生活非常重要，近幾年來由於溫室效應、全球暖化，造成世界氣候兩極化；國際佛光會與佛光山發起的T-Earth植樹行動，意義深遠，佛光山在大師的願力下，遍及5大洲，在全球5大洲道場與佛光會共同響應下，希望延緩地球暖化，讓大家享有美麗、翠綠的生活環境。

喜馬拉雅自然文明保護協會理事長楊文德表示，這次在佛光山種植的樹種包括台灣原生山茶樹、台灣烏心石、桂花、樟樹等，「感謝佛光山提供100公頃土地種樹植林」。

覺培法師指出，T-Earth專案第2階段將開放100家企業認養，共同致力「林地復育」，屆時綠色公益基金會將提供認養企業氣候貢獻證明，包括森林的固碳量、貧窮就業、水土資源保護等符合聯合國永續發展目標。

在「T-Earth植樹行動」登場前，國際佛光會與世界氣候基金會亞洲辦公室另在昨天（21日）主辦「綠色公益──世界氣候國際論壇」，國內外重量級專家學者、企業家齊聚一堂，分享如何藉由林地復育、企業零碳排等行動，為搶救地球盡一分心力，逾5000人同步線上參與。

心保和尚在論壇開幕致詞表示，佛光山星雲大師多年前就提出「環保與心保」理念，期許大家對唯一的地球做出關心，無論透過論壇或種樹，都希望發揮更多力量，讓地球保有生命活力。

國際佛光會祕書長覺培法師說，為響應星雲大師理念，國際佛光會在2018年推動「蔬食Ａ計劃」，至今全球逾37萬人響應，減少砍樹3200萬棵樹木，減少碳排放逾21萬噸。「但減少碳排之外，還要把樹種回來」，因此啟動「T-EARTH植樹行動」專案復育森林。

4月22日參加植樹活動的佛光人，在通往園區的道路上，以人牆排成「ZERO」圖騰，象徵零碳排。圖/佛光山提供

普門中學原音社在植樹會場獻唱「感恩的心」，感謝佛光人種樹搶救地球。圖/佛光山提供