快訊

中科院今晚台東試射飛彈 民眾驚：天弓飛彈打月亮

推咖啡品牌疑撞名 北捷：已依商標法申請註冊

中央社 / 台北22日電

北捷運公司推出咖啡品牌Metro Coffee，但被質疑與現有店家撞名。北捷表示，命名採公開徵選，相關品牌名稱已依商標法向經濟部智慧財產局申請註冊，正在審查中。

台北捷運公司推出咖啡品牌Metro Coffee，但因有店家店名開頭也是Metro而遭疑撞名。

北捷指出，這次咖啡命名是透過網路公開徵選，相關品牌名稱已依商標法向經濟部智慧財產局申請註冊，目前正在審查中，且申請前已查詢無相同註冊名稱。

北捷表示，Metro一詞在民國85年北捷通車營運時，北捷就已廣泛使用；有關與店家店名類近情形，將持續洽詢智慧財產局及店家，維護雙方商業權益。

北捷指出，為了公司永續發展並挹注本業虧損，積極轉型多角化經營，包含Metro Taste捷客鮮線上點餐車站取餐、Metro Holiday捷客遊提供從北捷出發體驗大台北的輕旅行套裝行程。

另外，Metro Coupon捷客配提供車站周邊商店的購物優惠等，盼滿足大家生活需求。

北捷 品牌 咖啡

延伸閱讀

台北捷運如何提升效益？ 通勤族1建議：這條線打掉重建

北捷宣布「台北捷運GO」會員日 抽獎送1.6萬雙人住宿券

黃珊珊挨轟廣播垃圾車後 議員再批寄生北捷燈箱

捷運雙連站旁公園樟樹染介殼蟲 北捷：已噴藥

相關新聞

5月所得稅報稅月來了 國稅局新增手機報稅更方便

今年報稅季來臨，109年度綜合所得稅結算申報繳納自5月1日至5月31日，北區國稅局今天上午表示，今年新增手機報稅及行動電...

獨／自動販賣機賣醫材只有「這三種」能賣 未來違規恐罰百萬

為了民眾購買方便，許多店家會在門口利用自動販賣機來販售商品，甚至還會出現保險套、口罩、眼鏡等須經許可才可販售的醫療器材。...

「海底撈」爆監視器回傳陸 北市：若有消費糾紛可調查

源自中國大陸的人氣連鎖火鍋「海底撈」，近期被海外媒體報導，在溫哥華分店中安裝有60多具監視器，每張桌子都配有2支監視器，...

舒力基颱風今最接近台灣 台東掀起5公尺長浪

舒力基颱風今天最接近台灣，受到颱風外圍環流影響，台東今天沿海長浪不斷，浪高最高達到5公尺，海巡呼籲民眾千萬不要靠近海邊，...

施打牛結節疹疫苗「黑數」曝光 苗栗以北差了近1800頭

台灣施打牛結節疹疫苗；向疫苗銀行簽約採購的18萬劑牛結節疹疫苗今晚抵台，農委會副主委黃金城表示，依照畜牧法規定，飼養20...

勞動主力哪個世代最幸運？七年級一比較哭了：畢業就陷苦海

台灣經濟歷經多次世代變革，如今勞動市場主力落在六、七、八年級，世代間各有特色及天生優勢，有網友好奇，到底哪個年級才是最幸運的？引發眾人討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。