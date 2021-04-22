推咖啡品牌疑撞名 北捷：已依商標法申請註冊

台北捷運公司推出咖啡品牌Metro Coffee，但被質疑與現有店家撞名。北捷表示，命名採公開徵選，相關品牌名稱已依商標法向經濟部智慧財產局申請註冊，正在審查中。

台北捷運公司推出咖啡品牌Metro Coffee，但因有店家店名開頭也是Metro而遭疑撞名。

北捷指出，這次咖啡命名是透過網路公開徵選，相關品牌名稱已依商標法向經濟部智慧財產局申請註冊，目前正在審查中，且申請前已查詢無相同註冊名稱。

北捷表示，Metro一詞在民國85年北捷通車營運時，北捷就已廣泛使用；有關與店家店名類近情形，將持續洽詢智慧財產局及店家，維護雙方商業權益。

北捷指出，為了公司永續發展並挹注本業虧損，積極轉型多角化經營，包含Metro Taste捷客鮮線上點餐車站取餐、Metro Holiday捷客遊提供從北捷出發體驗大台北的輕旅行套裝行程。

另外，Metro Coupon捷客配提供車站周邊商店的購物優惠等，盼滿足大家生活需求。