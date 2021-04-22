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減碳飲食愛地球 國健署推植物性飲食高鈣、鐵、鋅菜單

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
國健署設計健康食譜，用「植物性食物」入菜，打破少吃肉就會營養不良的迷思。圖／國健署提供
國健署設計健康食譜，用「植物性食物」入菜，打破少吃肉就會營養不良的迷思。圖／國健署提供

長期吃菜、少吃肉會營養不良？國健署代理署長賈淑麗表示，多攝取「植物性食物」的人，相較於食用較少的族群，罹患冠狀動脈心臟病、中風及心臟衰竭的機率較低，即使不吃肉，也可以補充鋅、鐵、鈣，讓飲食減碳又兼顧營養。

4月22日是「世界地球日」，為了鼓勵民眾一起減碳，國健署用「植物性食物」入菜，設計健康食譜，邀請營養師、料理達人現場分享「適合每個年齡層食用的健康減碳一日菜單」，減少碳排放，打破少吃肉就會營養不良的迷思。

賈淑麗表示，多攝取植物性食物的人，相較於食用較少的族群，可降低罹患心血管疾病及中風風險16%、心血管疾病死亡風險32%；且肥胖問題和33%的癌症有關，如今民眾仍以肉類飲食為主，預計今年年中推出以蔬食為主的飲食指南，協助民眾調整為健康飲食型態。

國健署社區營養組組長羅素英表示，「植物性食物為主飲食」(Plant-Based Diet，PBD)是一種大部分由植物類食物組成，再加入少量魚、瘦肉和乳製品的均衡飲食型態；估計6歲以下國人，每人每天用豆製品取代一掌心的肉類，一年約能減少約430萬公噸碳排量，約等於70萬輛1600cc汽車繞行地球一圈所產生的碳排量。

這次一日三餐的菜單設計，選用當令在地食材，設計三款食譜，主題有高鈣、高鐵、高鋅，補充國人常缺乏的營養素，許瓊月表示，缺乏鈣會影響睡眠品質，造成精神緊張等，但全民都最缺乏鈣，這次設計的黑芝麻香蕉豆漿中，黑芝麻的含鈣量高，搭配黃豆豆漿的營養素，不需擔心鈣質攝取不足。

高鋅菜單部分，許瓊月指出，芋香珍穀飯含有芋頭與南瓜，補充鋅與膳食纖維，相當健康；竹筍排骨湯中，竹筍的鋅含量也很高；女生普遍缺乏鐵質，蒜炒菠菜鐵質含量高。

●國健署減碳選食3原則：

1.當令在地少加工：多選擇當令在地之未精製食材，不但價格低廉、營養價值高，更減少因加工、儲存、運送所耗費的能源與碳排放。

2.善用豆>魚>蛋>肉的選擇順序：豆魚蛋肉都是優質蛋白質來源，其中黃豆及黃豆製品產生的碳排放量低，加上脂肪含量低、不含膽固醇，可降低心血管等疾病的發生風險。

3.堅果種子不可少，食材種類要多元：蔬菜、水果及堅果都屬於低碳食材，且皆富含人體不可或缺的營養素，所以應照「我的餐盤」建議量，每天攝取多種食材。

高鈣一日三餐菜單。圖／國健署提供
高鈣一日三餐菜單。圖／國健署提供
高鋅一日三餐菜單。圖／國健署提供
高鋅一日三餐菜單。圖／國健署提供
高鐵一日三餐菜單。圖／國健署提供
高鐵一日三餐菜單。圖／國健署提供

減碳 國健署

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