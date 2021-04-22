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遊金門搭船類出國 購買免稅品須注意額度

中央社 / 金門縣22日電

財政部關務署高雄關今天表示，「金門藍色公路海上遊程-類出國」專案比照「出國」，除行李檢查通關查驗，依入境旅客攜帶行李物品報驗規定，購買免稅品必須注意免稅額度。

高雄關說明，為了提振受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情衝擊的觀光產業，金門縣政府去年起積極推動「金門藍色公路海上遊程」，其中又分一般的藍色公路和「類出國」兩部分；「類出國」的藍色公路首創比照小三通旅客通關，攜帶護照或金馬證，在出發前3天預定航班，就可享受海上導覽、船上美食及購買國際免稅商品等服務。

另外，為了促進離島觀光，澎湖、金門、馬祖、綠島及小琉球等離島地區都設有離島免稅購物商店。因此，來金門觀光的旅客，除了可以參加「金門藍色公路海上遊程」購買國際免稅品外，也可以在離島免稅購物商店購買離島免稅品。

高雄關提醒旅客注意，依據入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法及洗錢防制法規定，「類出國」旅客出入境必須辦理行李檢查及通關查驗，請民眾配合遵守。

而依據離島免稅購物商店設置管理辦法第19條第1項規定，由旅客隨身攜出金門到台灣本島或其他離島地區免稅菸酒的額度，菸品為每人每次捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅以下；酒類為每人每次1公升以下，全年合計各以12次為限；菸酒以外的貨物，銷售金額在新台幣10萬元以下也可免稅。

金門 財政部 免稅

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