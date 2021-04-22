地磚上的頑固污漬令她叫苦連天！過來人力薦此物：清潔溜溜

台灣因氣候潮濕，家家戶戶需要做好除溼、防霉，以免細菌、黴菌滋生，不僅破壞房屋結構，黴菌長年累積下更難以清除。有網友因陽台深受大片頑固水漬、髒污困擾不已，便上網發問求助「陽台地板髒污要用什麼清潔劑才刷得掉？」，網友紛紛大推「這物」，稱絕對有效。

一名網友於《爆系知識家》上發文表示，家中陽台地磚因長年潮濕而不斷累積黑色髒汙，不少清潔劑皆無力回天，原先光潔淨白的地磚成了黴菌污漬的溫床，讓原PO頭疼不已，只好上網求助大家「請問陽台地板這個髒污要用什麼清潔劑才刷得掉？」，不少過來人分享清潔神物、除菌小撇步幫助原PO解決地磚污漬。

過來人紛紛留言分享經歷並推薦「酸類清潔劑」，「磁磚一律推薦無煙鹽酸，倒上去咬一小時，咬不掉就咬久一點，乾乾淨淨」、「下酸，咬久就能清掉」、「用鹽酸超快」、「剛試鹽酸加鋼刷，確定有效，清潔溜溜」、「用鹽酸加漂白水，人別在裡面，小心中毒」、「如果不打算保持磁磚的外層防水，只想讓它乾淨，高濃度草酸倒下去就搞定了！注意安全就是。便宜好用但磁磚就…」、「我以前都用全聯15元的鹽酸，先靜置約20分鐘，要洗的時候，再灑洗衣粉，一起刷，效果很好」。

也有網友建議，「潔霜很厲害，停久一點再刷，陳年的刷個幾次也會解決」、「潔霜噴一噴，放一段時間，沖水後就乾淨了」、「去建材行買磁磚清潔劑，稀釋後再用，效果不錯」、「科技海綿也可以試試看」。