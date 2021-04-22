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鬼臉鬼叫一天20次 妥瑞症纏身10多年 腦電刺激術現奇蹟

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
北榮神經內科醫師蔣漢琳說明深層腦部電刺激手術(DBS)，將0.1公分細的電極導線植入大腦，將裝有電池的傳達儀器埋在患者肩膀附近皮下，隨時可刺激腦部並達監控作用。記者陳碧珠/攝影
北榮神經內科醫師蔣漢琳說明深層腦部電刺激手術(DBS)，將0.1公分細的電極導線植入大腦，將裝有電池的傳達儀器埋在患者肩膀附近皮下，隨時可刺激腦部並達監控作用。記者陳碧珠/攝影

在您的周遭，若看到有人眨眼、甩頭、踢腿、罵髒話、吐口水，別緊張，這可能是妥瑞症患者，他們常因不自主鬼臉鬼叫而遭到誤解、嘲笑。北榮最新利用深層腦部電刺激手術(DBS)，成功治療2名被妥瑞困擾10多年的病患，一位進步達90%以上，還找到正職；另一位堪稱頑固性妥瑞，比率僅十萬分之一，進步也有50%，為全台首例，照顧多年的父母猶如看到奇蹟，相當感恩。

北榮精神醫學部兒童青少年精神科醫師陳牧宏表示，妥瑞症學齡時期盛行率約0.66%，男生大於女生，大部分從5-7歲開始發病，通常青春期過後，幾乎一半的小孩抽動會減少到最輕微，但仍有不到1/4的小孩仍有持續性抽動，更有約十萬分之一的機率，因為有其他精神相關共病，造成治療上的複雜及困難。

20歲的黃先生，10歲時發病，症狀就是嚴重鬼臉、聳肩、扭脖子、跺腳，16歲時症狀加劇大聲吼叫，每次吼叫持續1分鐘，一天高達20次，尤其吃飯拿餐具、坐車、與人講話或緊張更是發作高峰，去年接受北榮腦電刺激手術後，目前鬼臉症狀幾乎消失，也找到了正職回歸生活正常。

另一位２１歲的簡姓男子，3歲先診斷自閉、焦慮、過動，有拔毛癖，10歲開始動作抽蓄，亂丟東西、罵髒話、比中指、亂摸等不雅動作，越大越嚴重，一次在捷運衝動對女士不禮貌走上官司，目前還在精神鑑定，接受腦電刺激手術已獲得50%的改善，目前還在穩定進步中。

陳牧宏表示，妥瑞症真正病因不明，可能和基底神經核多巴胺或血清素有關，也可能和基因遺傳或自體免疫有關，若沒那麼嚴重，藥物可以協助緩解，但若藥物功能不佳或年紀增長卻沒減輕，深層腦部電刺激是目前唯一的治療方式。

北榮功能性神經外科主任劉康渡表示，深層腦部電刺激手術用於巴金森氏症治療已長達2、30年，對於治療情緒精神疾患雖然還在實驗階段，但1999年以來至今，也有200位妥瑞案例的文獻發表，未來更希望走入憂症、失智，藥物成癮、厭食等更普及的精神疾病。

北榮神經內科醫師蔣漢琳表示，深層腦部電刺激是將0.1公分細的電極導線植入大腦，以磁振造影(MRI)定位控制運動及情緒的蒼白球前內側核區，以調控大腦不正常迴路，手術成效佳且持久，除了妥瑞症，一位42歲許小姐因20年前服用多巴胺拮抗劑導致全身肌張力不全，走路形同僵屍無法站平危及生命，經腦部電刺激手術治療後，現在整個人「腳踏實地」判若兩人。

北榮最新發表利用深層腦部電刺激手術(DBS)，成功治療2名被妥瑞困擾10多年的病患及一名精神藥物導致肌張力不全患者。記者陳碧珠/攝影
北榮最新發表利用深層腦部電刺激手術(DBS)，成功治療2名被妥瑞困擾10多年的病患及一名精神藥物導致肌張力不全患者。記者陳碧珠/攝影

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