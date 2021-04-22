水資源分配農水超過七成 農委會推水源涵養策略

今天是世界地球日，面對全球環境氣候變遷，從台灣歷年降雨量統計資料顯示，可看出旱澇加劇的趨勢，去(2020)年更是遭逢56年來首次夏季無颱風登陸的窘境，導致今年全台水庫拉警報，且依中央氣象局最新降雨預報，未來一季降雨機率仍然正常偏少。未來水旱災亦可能會常態化，因此，農委會針對山坡地及國有林地提出水源涵養策略欲藏水於農，並且宣布水保局與林務局執行策略年預算40億元，明年將增加10億。

農委會表示，台灣山坡地(含國有林地)面積約261.7萬公頃，佔全台面積74%，做好森林復育及水土保持不只能減少土砂災害，更能增加水源截留、入滲補注地下水，強化水源涵養功效。

水保局長李鎮洋表示，以活化農塘為例，全台農塘有1萬8957座，從民國107年到109年以活化130座，今年編列2.8億元經費加速擴大蓄水面積0.1公頃以尚且有水源的農塘296座。

農委會主委陳吉仲表示，農水署的灌溉設施補助今年預算已經用完，會再跟行政院爭取，面對極端氣候時，所有的調適策略全部要去進行，我們的中期計畫裡面的大區輪作，昨天正式拍板，從桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南等實施兩年四期大區輪作旱作，不只有綠色環境給付每公頃四萬，再加上節水獎勵三萬到四萬不等，會在整個全國水資源的調度底下，讓整個大區輪作可以順利的進行。

面對此次乾旱情勢及未來氣候變化，農委會水保局及林務局提出四大課題及相應的調適策略，包含水的涵養–「藏水於農」、土的安定–「治山防災」、山的保育–「良善管理」及災的預防–「智慧防災」，加強說明如何提升山坡地及國有林地的水源涵養策略。

農委會說，四項調適策略共研擬十項措施，包含「活化坡地農塘」、「推廣農地水土保持」、「增能防砂設施水源利用」、「加強森林復育」，整體增加山坡地及國有林地蓄水量及入滲量；「加速崩塌地復育」、「加強集水區保育」，減少土砂運移，增加蓄水空間；「強化水土保持管理」、「發揮森林保護成效」，保護山林，遏止不法；「強化大規模崩塌防減災」及「應用AI及IoT科技」，確保國土安全。