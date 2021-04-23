聯合數位文創 x 有點市 攜手台灣知名IP品牌 首次參展臺灣文博會

一年一度文創盛事「2021臺灣文博會」開跑囉！每年都吸引大批粉絲朝聖的「IP圖像授權-花博爭艷館」展區，今年新增許多首次參展的IP品牌。

首次參展的聯合數位文創，率領旗下知名IP品牌「貓美術館」、「貓小姐Ms.Cat」、「黃色書刊」、「二搞創意無限公司」、「不屑貓」、「Yuish」，一同參與文創盛事，更將旗下商店品牌「u.Point有點市」搬進文博會，將深受粉絲喜愛的「好想兔五週年快閃-好想邀你來作客」、「躲貓貓櫻花季」打包參展，讓粉絲可以一次買齊喜歡的IP商品。

深受貓奴喜愛的「貓美術館」貓咪們，5月27日起即將在「u.Point有點市」再次與大家見面，全新企劃「貓美術館-CATART貓之旅快閃店」前哨

IG人氣圖文「小玉米花」，也與「布魯森林的好朋友」、「無所侍侍」的好朋友們一起參展。人氣原創貼圖「懶散兔與啾先生」首次獨立參展，多樣化的精緻商品，粉絲們千萬不要錯過。

圖 / 聯合數位文創提供，攤位D1-013

圖／懶散兔與啾先生提供，攤位D1-034

圖／金彩數位提供，攤位D1-020

【有點市x文博會 展區五大亮點】

1. 好想兔天使降臨文博會

錯過台北5週年快閃店了嗎？好想兔天使降臨文博限定扭蛋一抽200元，快來把錢錢變成你喜歡的樣子

2. 貓美術館-CATART貓之旅快閃店前哨站

2019年花博出道的「貓美術館」貓咪們再度登場， 5/27有點市全新企劃快閃店即將展開！

3. 躲貓貓櫻花季快閃文博會

現正於松菸有點市熱烈舉行的「躲貓貓櫻花季快閃店」，三大貓明星之一的貓小姐Ms.Cat

蹺班來參展，櫻花季限定商品同步販售中！

4. 幾米《月亮忘記了》扭蛋公仔獨家展出

幾米《月亮忘記了》與夥伴玩具 Partner Toys合作的扭蛋公仔，就在聯合數位文創有點市攤位獨家展出，現場還可以搶先預購 成套5款+1款隱藏版一次收藏，走過路過不要錯過！

5. 集點抽極大化貓小姐Ms.Cat算名喵仔公仔

夥伴玩具集點趣！4/22前來聯合數位文創x有點市攤位消費即可集點抽「貓小姐Ms.Cat 極大化算名喵仔」。