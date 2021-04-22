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3縣市大雨特報！ 屏東台東宜蘭注意雷擊及強陣風
中央氣象局發布大雨特報，偏東風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天屏東山區、台東及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
氣象局針對屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時45分止。旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
今、明兩天東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，東半部地區及午後中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率；明天北部地區亦有零星短暫雨。
今、明兩天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；明天中南部地區亦有局部霧或低雲影響能見度發生的機率。今天東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風；颱風影響，今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及馬祖易有長浪發生。
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