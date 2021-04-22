台大肺癌免疫療法 去甲基化藥物助攻

肺癌多年來一直是國人癌症死因的首位，台大醫院22日公布研究新成果，透過DNA去甲基化藥物，能促進「伽瑪-德爾塔（γδ）T細胞」的抗癌療效！台大醫院研究團隊證實，以甲基化藥物治療肺癌細胞後，可大幅提高γδ T細胞的腫瘤毒殺作用，此研究已發表在4月12日的Nature雜誌。

活化γδ T細胞

台大醫院內科部醫師蔡幸真研究團隊，結合去甲基化藥物與人體內一種特殊的T細胞——「γδ T細胞」，研發出治療肺癌的新策略。蔡幸真指出，超過40%的人診斷出罹患肺癌時，已是晚期，晚期的治療方式包括化學治療、標靶治療及免疫治療等，但仍有部分患者的治療反應不理想，而此次發現去甲基化藥物能活化γδ T細胞，進而促進抗癌療效。

γδ T細胞為一種介於先天與適應性免疫系統的免疫細胞，蔡幸真表示，與傳統T細胞不同，不受限於必須與癌細胞組織抗原配對，才能辨識、攻擊癌細胞，且反應速度較快，但體內的γδ T細胞數目稀少，且缺乏強化γδ T細胞與癌細胞交互作用的方法，過去被認為臨床應用性有限。

蔡幸真說明，γδ T細胞首先會辨識癌細胞，接著建立「免疫突觸」，再釋放穿孔素與顆粒溶解酶殺害癌細胞，而本次的研究發現，去甲基化藥物能強化免疫突觸的形成，大幅提高γδ T細胞的精準殺傷力。研究團隊經過動物實驗證實，以去甲基化藥物治療肺癌細胞後，可增強γδ T細胞的腫瘤毒殺作用，延長肺癌小鼠的整體存活率。

有望治療其他癌症

此外，蔡幸真表示，研究團隊利用大數據分析，將肺癌病患分為三型，非免疫敏感型、中間型及免疫敏感型，並發現免疫敏感型患者的存活率，比非免疫敏感型族群更好，而去甲基化藥物能將非免疫敏感型族群轉化為免疫敏感型，因此部分患者可能僅需依靠施打γδ T細胞治療即可，另一部分患者則可能需要依靠去甲基化藥物，增加對γδ T細胞治療的敏感性。

蔡幸真說，未來有望用於治療其他癌症如大腸癌、卵巢癌等，γδ T細胞治療也可與免疫檢查點抑制劑療法合併使用，或用於對現行免疫療法有阻抗性的病人。

本研究於2021年4月12日發表在國際知名期刊自然通訊(Nature Communications)。

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