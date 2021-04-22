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洗衣機清出大坨綠海帶！ 內行直指關鍵曝：很正常

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO從洗衣機水管中清出大坨海帶。圖擷自爆系知識家
原PO從洗衣機水管中清出大坨海帶。圖擷自爆系知識家

洗衣機經過清洗、脫水等步驟將衣服上的髒污、臭味洗淨，日積月累下也於管線、機器中殘留雜質及細菌，因而需要定期清理洗衣槽及水管才能確保衛生，讓衣服穿得安心。有網友發現洗衣機水管中清出了像「海帶」的綠色不明物，忍不住好奇問道「請問各位的也會這樣嗎？」

一名網友於臉書社團《爆系知識家》上發文分享，日前因覺得洗衣機的進水量變小，結果原PO在水管中清出了青綠色的不明物體，外觀類似海帶，此景讓原PO十分納悶，不禁好奇發問「請問各位的洗衣機也會這樣嗎？感謝解答」，有內行網友直指「非常正常，需定期清理」。

有網友留言解答，「這是水藻，非常正常，應該是有照到光源」、「水塔或水管，有照到陽光，避開光源就不會有了！」、「就青苔，戶外水管也會有」、「很正常，管路有太陽曬到就會有藻類增生」、「水路只要有太陽都會有這個。兩個禮拜清一次入水管就不會了，不然就是請水電改水路」。

也有網友KUSO表示，「真好，在家裡還能撿到海帶吃」、「可以煮蛋花湯」、「晚上喝湯囉」、「難怪，衣服有海洋的味道」、「記得加蛋加蔥花」、「這海帶有機的」、「煮排骨湯好喝」、「最近菜價又默默漲了，可以省了」。

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