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勞動主力哪個世代最幸運？七年級一比較哭了：畢業就陷苦海

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇目前主要勞動市場中，六、七、八年級到底誰最幸運。 圖／pakutaso
網友好奇目前主要勞動市場中，六、七、八年級到底誰最幸運。 圖／pakutaso

台灣經濟歷經多次世代變革，如今勞動市場主力落在六、七、八年級，世代間各有特色及天生優勢，有網友好奇，到底哪個年級才是最幸運的？引發眾人討論。

原PO首先談起各年級的優勢，如六年級正逢「台灣錢淹腳目」的年代，加上房價低廉，想在台北市購屋置產不難；七年級遇到經濟起飛，就業市場大、工作好找，同時進入科技化時代，開始享受一切便利；到了八年級，多項改革已落實，從國小起就人手一隻手機，不用經歷痛苦的填鴨式教育，大學錄取率高，出國玩也比過去容易。這樣比較下來，六年級、七年級、八年級到底哪個最幸運呢？

對此，網友紛紛發表意見，「六，吃到一堆好的」、「八年級最爽，沒升學壓力」、「反正我八，沒特別幸福啦」、「六年級是末代還能爽，七以後都倒楣」、「資源是有限的，越後面的大部分都越慘…名義上薪水數字可能變高，但生活壓力卻越來越大」、「我覺得越晚的人善終是越來越難，死了幾天沒人知道的應該一堆」。

不少人更直指七年級只有童年爽而已，「七年級大概只有童年樂趣最多元吧」、「七年級台灣經濟起飛？一畢業就遇到了金融海嘯叫幸運？」、「7年級前中段班碩畢退伍直接撞到金融海嘯，阿不就好幸運」。

更有人中肯表示，不管哪個年代，想當幸運兒的條件都一樣，「投對胎比較重要，跟哪年出生無關」、「富二代最幸運啦」、「我認為不管哪個年代幸不幸運取決於你的父母是誰」。

金融海嘯 職場 升學 薪水

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