孕期服用維生素C 幫助幼兒腦部健全

孕期時適量服用維生素C，可以讓嬰兒的大腦發育更健全。研究顯示，子宮缺氧常常是導致許多嬰兒和孕婦疾病的元兇，如胎盤感染、妊娠糖尿病等，子宮缺氧也會導致嬰兒腦部發育不健全，但孕婦若適量服用維他命C，即使氧氣供應不足，也可以確保嬰兒大腦正常發育，減少出生後腦部衰弱的機會。

增進嬰兒記憶力

Study Finds報導，子宮缺氧被稱為「慢性胎兒缺氧」，是女性懷孕期間最常見的併發症之一，該疾病和許多孕婦疾病有所關聯，如胎盤感染、妊娠糖尿病或孕婦肥胖，另外子宮缺氧也會導致嬰兒腦部發育不全，會導致無法形成長久記憶，並加速衰老。

劍橋大學的研究指出，孕期間服用維生素C，有助於防止這種情況發生。生理學系教授狄諾表示，維生素C本身就是一種抗氧化劑，即使子宮供養不足，也能保護胎兒的腦部正常發育。

該研究利用懷孕的老鼠測試維生素C對於胎兒腦部保護的作用，團隊將一組懷孕的老鼠暴露在缺氧環境中，導致胎兒出現缺氧狀況，其他對照組則暴露在正常的供氧環境下，而每個實驗組，都有一半的老鼠飲用水中添加維生素C。

子宮缺氧難預防

實驗結果發現，在子宮中缺氧且沒有維生素C的老鼠，記憶力差，學習力也十分緩慢，但在缺氧環境下有補充維生素C的老鼠，學習力、記憶力和其他在充足氧氣下生長的老鼠，表現出一樣的學習力和敏銳度。

美國實驗生物學學會聯合會指出，有胎兒缺氧的嬰兒，海馬體發育不佳，而海馬體和記憶力有關，但子宮缺氧的原因複雜，因此孕婦及早服用維生素C預防，可以減少嬰兒罹患注意力缺陷、失智症等疾病，

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