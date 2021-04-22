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增強肺癌免疫療法新曙光 台大估兩年後進臨床試驗

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院內科部醫師、台大醫學院毒理學研究所助理教授蔡幸真。記者邱宜君／攝影
台大醫院內科部醫師、台大醫學院毒理學研究所助理教授蔡幸真。記者邱宜君／攝影

肺癌高居國人癌症死因第一名，高達九成都是非小細胞肺癌，幾乎都是肺腺癌，超過四成診斷時都是晚期。大約一半肺癌病人有EGFR基因突變，可用標靶藥，但另外一半沒有基因突變的病人，高達七成都對傳統免疫療法反應不佳，只剩下化療一途。台大醫院內科部醫師、台大醫學院毒理學研究所助理教授蔡幸真團隊發表的最新研究，為病人帶來一線生機。

研究人員精選最強悍的一支「伽瑪-德爾塔T細胞（γδ T細胞）」，以專利技術讓細胞數量在14天內擴增500到1000倍，再打回體內，同時以去甲基化藥物（Decitabine）增強γδ T細胞對癌細胞的毒殺作用，成功提高肺癌小鼠存活率。台大醫院預計最快兩年後展開第一期臨床試驗，可望大幅提升肺癌治療成效。

台大醫院副院長高嘉宏表示，肺癌治療方法、藥物很多，各有適用對象，可惜有些人對免疫治療的反應不是特別好。台大醫院內科部胸腔科主任施金元表示，對於免疫治療反應不佳的病人，未來如果先以去甲基化藥物處理過癌細胞，加上細胞擴增技術助攻，可能就會變為有效。

蔡幸真表示，γδ T細胞毒殺癌細胞，可分為三個步驟。首先γδ T細胞要能辨識癌細胞，第二個步驟是γδ T細胞和癌細胞之間要建立夠多、結構夠強的免疫突觸，第三個步驟是γδ T細胞釋放穿孔素和顆粒溶解酶，注入癌細胞，造成癌細胞凋亡。

蔡幸真團隊的研究是針對第二個步驟，發現原先用於血癌的Decitabine，可以讓幾乎每一顆癌細胞都與γδ T細胞形成強化且結構完整的免疫突觸，增強毒殺效果。在細胞實驗，只要30分鐘到120分鐘，癌細胞就會死亡。這是全球首度有醫學研究將去甲基化藥物應用於增強免疫治療，並且完整呈現其機轉、找到相關基因印記，今年4月12日發表於知名期刊《自然通訊》。

蔡幸真表示，這項新療法將來不只能應用於肺癌，目前在大腸癌、卵巢癌初步測試都有不錯效果。此外，γδ T細胞也是少數可以做異體移植的免疫細胞，還能利用基因重組工程，讓現有毒殺能力更升級。施金元表示，目前免疫治療都放在後線，未來如果經過確效，可望逐步拉到第一、二線使用，效果會更好。

前排左起為台大醫院內科部主治醫師黃泰中、台大醫院醫學研究部主任楊偉勛、內科部醫師蔡幸真、台大醫院副院長高嘉宏、內科部胸腔科主任施金元、內科實驗室博士呂萱萱、內科主治醫師林書永。記者邱宜君／攝影
前排左起為台大醫院內科部主治醫師黃泰中、台大醫院醫學研究部主任楊偉勛、內科部醫師蔡幸真、台大醫院副院長高嘉宏、內科部胸腔科主任施金元、內科實驗室博士呂萱萱、內科主治醫師林書永。記者邱宜君／攝影

癌細胞 台大醫院 肺癌

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