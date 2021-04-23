一鍋擄獲全家人的胃！啟動不「油」自「煮」健康新食代

經過這場疫情洗禮，民眾在家自煮比例增加。尤其是上有爸媽、下有小孩的家庭，在家開伙不僅能節省外食開銷，更能確保全家人都吃得營養又健康。然而，煮飯對忙碌的職業婦女來說，著實是一大挑戰，如何才能輕鬆煮出一流的美味料理，擄獲全家人的胃和心?

▲忙碌的職業婦女需要快速煮出一桌美味料理，照顧好全家人的健康。 圖／朝日調理鍋具 提供

來自日本的朝日調理鍋具，方便即煮即食，一鍋多用，讓零廚藝的廚房新手也能立即上手，快速變出一桌豐盛佳餚！使用朝日可拆式全能平底鍋煎雞腿排，不須放油，根據日本食品分析中心測試，用全能鍋乾煎雞腿，可以比一般平底鍋多溶出20%的油脂，讓家人吃得到外皮香脆、鮮嫩多汁的低卡雞肉，同時又不會攝取過多油脂。此外，使用全能鍋煮蔬菜，不須另外加水，更能鎖住蔬菜鮮甜，讓營養完全被保留。更令主婦為之心動的是，只要將全能鍋蓋上鍋蓋加熱，即可輕鬆烤出香酥鬆軟的麵包、蛋糕，也可拆除把手放進烤箱，完成小孩最愛的焗烤料理。

▲用朝日全能平底鍋製作麵包，全程一鍋搞定，不用烤箱也能烤出漂亮色澤。 圖／朝日調理鍋具 提供

朝日可拆式全能平底鍋使用日本技術手工鑄造多孔鋁材質，多孔鋁中的細小氣泡能使食材受熱均勻、蓄熱性高，不易燒焦，鍋身外層的陶瓷烤漆、特製塗層配方硬度及耐熱性佳，因此能夠顛覆傳統的烹調方式，各式料理，全程一鍋搞定，讓烹飪變得更輕鬆，也讓家人吃得更健康。

▲朝日零秒活力鍋在日本已熱銷超過300萬台，餘溫悶煮省時又省電。 圖／朝日調理鍋具 提供

除了無油、不沾的全能鍋，省時省能源的朝日零秒活力鍋也廣受主婦喜愛，在日本已熱銷超過300萬台！無論是煮飯、燉肉、熬湯，只要把食材放入鍋中，加入200cc的水，就能煮出營養健康的料理，吃得到食材本身的甘甜美味。更令人驚訝的是，活力鍋加壓時間只需「零秒」，一旦食物煮沸後便能關火，利用餘熱快速悶煮，不只省時，還能省下不少瓦斯費！主婦也能離開廚房，充分利用時間。使用世界最高等級146kPa料理氣壓的活力鍋在燉煮咖哩牛腩、大塊滷肉、紅豆湯、紅燒秋刀魚，都可以在20分鐘內完成，煮出來的肉質軟嫩入味，連魚骨都能食用；用活力鍋來煮白飯，也能大幅縮短煮飯的時間，引出米飯特有的甜味，連糙米飯都能煮得Q軟細緻。

▲使用朝日零秒活力鍋烹調，連魚骨都能煮軟食用，輕鬆攝取營養和鈣質。 圖／朝日調理鍋具 提供

▲朝日零秒活力鍋能縮短煮飯時間，無論是白米、糙米、十六穀米飯都能煮得軟硬適中。 圖／朝日調理鍋具 提供

朝日零秒活力鍋使用一體成型的「5層複合鋼金屬」，導熱均勻，並有五重的安全防護設計，鍋身安心保用長達30年。超強品質，超高CP值，是讓每一餐都能兼具健康與美味的完美壓力鍋。

▲母親節好禮馨意組合：零秒活力鍋(L)+ 可拆式全能平底鍋(L)，原價 $31,280，5折下殺，特價 $16,899。 圖／朝日調理鍋具 提供