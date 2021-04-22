坣娜伴失智母11年靠瑜珈紓壓 家總樂活網顧照顧者健康

藝人坣娜上周六完成最後一場大型售票演唱會，今以「資深家庭照顧者」的角色出席合作金庫與中華民國家庭照顧者關懷總會舉辦的「樂活自在」活動，陪伴失智母親長達11年的她，後續又經歷重大車禍引起的後遺症，靠著瑜珈運動，調理身心靈，讓自己常保開心，才能走到今天；家總與合作金庫，共同研發「樂活自在」活動網站，鼓勵照顧者在照顧他人期間也要照顧自己。

今參與活動除了坣娜以外，還有藝人鄭進一、龍千玉、蔡旻佑。鄭進一說，家中有一位年近90的母親，起居、外出皆須家人陪同照顧，肯定長照政策對照顧者有很大的幫助。

龍千玉說，自己也曾是照顧者，她曾遠赴澳洲照顧車禍重傷的家人，非常理解照顧者的辛勞與壓力。蔡旻佑說，自己雖然沒有實際照顧的經驗，但是他深刻體會到運動的重要性，運動不只為了維持身材，更是保持健康的不二法門。

家總理事長郭慈安說，照顧者常常忽略自己的健康，年輕時努力打拚事業，隨著年齡增長，面對到照顧壓力，等到自己老了也可能面對到疾病，無論是人生哪一階段「生理」、「心理」的健康都是最重要，與合作金庫推出的「樂活自在」網站，把「簡式健康心理量表」與「家庭照顧者壓力自我測量表」結合成守護健康量表，幫助國人透過數位工具，快速掌握自己的身心健康。

合庫人壽董事長杜振遠說，自2013年起，合庫人壽以每張躉繳型房貸壽險保單捐出300元支持家庭照顧者，2015年組成守護者聯盟，期盼藉此抛磚引玉，號召更多企業加入。

今年合庫人壽更是廣邀各界加入支持的行列，包括「健身工廠」、「臺灣長照營養暨健康促進協會」、「艾瑪絲」、「樂檸漢堡」、「Alleycat's Pizza 巷貓」、「雀巢健康科學」、「台G店養生廚房」、「鍋式飢逅」、「八方悅鍋物」、「蔓達拉SPA美容館」與「千葉火鍋」等，從收益中提撥部分金額捐予家總，鼓勵民眾消費的同時也參與公益。

2021「守護PLUS 夢想更踏實」公益市集及演唱會將於台北、台中、高雄舉辦，從七月份台北場起跑，邀請坣娜、彭佳慧、張心傑、鄭進一、蔡旻佑、龍千玉、荒山亮多位實力派歌手為愛獻聲，演唱會門票索取活動將於合庫人壽官方粉絲團公告，邀請大家一同共襄盛舉。