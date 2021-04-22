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「海底撈」爆監視器回傳陸 北市：若有消費糾紛可調查

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市法務局上午至議會進行工作報告。記者楊正海／攝影
北市法務局上午至議會進行工作報告。記者楊正海／攝影

源自中國大陸的人氣連鎖火鍋「海底撈」，近期被海外媒體報導，在溫哥華分店中安裝有60多具監視器，每張桌子都配有2支監視器，藉此對員工進行監控，影像也會回傳至中國大陸。台灣海底撈昨發聲明指出「不會濫用」，但上午北市法務局至議會進行工作報告，議員仍有疑慮，法務局長袁秀慧指出，若引發消費糾紛，會請業者說明並做行政調查。

議員秦慧珠指出，業者設監視器，民眾可選擇去或不去，監視器可以設，但不能濫用，但業者不會濫用誰知道？如何管理，防範不會回傳大陸，是不是要訂自治條例 ？

袁秀慧指出，海底撈蒐集的消費者資料、消費行為等社會行為，都是個資，受個資法規範，例如資料要傳輸，涉及跨國傳輸，受個資法規定。

另外，議員潘懷宗質疑，業者不守法才能去查，但誰可去查？議員游淑慧說，她去吃過，若是在內談公務，不是被監聽？若非要有人檢舉投訴才要處理，「那我投訴、我代表消費者」。

袁秀慧指出，會先確認行政權責，有沒有局處可以去查，依法務局權責，是針對有消費糾紛請業者說明，再進行行政調查。 至於游淑慧用消費者身分主張，仍要有糾紛，例如有沒有被拍、有沒有被誤用，因客人進去都知道有監視器 ， 若沒有不合理利用，很難說有違法法令 。

袁秀慧說，個資是需要被重視的問題，中央應該有更適合的法令，至於於能否去現場稽查監視器的管理，會再與市府局處研議，是否可以去現場了解情況 。

另外，是否訂訂自治條例？袁秀慧說，現在是緩不濟急，且須看中央可否授權地方可以制定，這要再討論，若中央法規有適用，北市就不需要另訂自治條例。

監視器 個資 海底撈

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