老藥新用 台大醫發現血癌藥助肺癌免疫治療存活率

肺癌是台灣癌症死因第1名，台大醫院發現肺癌免疫治療新策略，以血癌藥物促進伽瑪-德爾塔T細胞抗癌，動物實驗已證實可縮小肺癌腫瘤、增加存活率，為肺癌治療帶來新希望。

台大醫院內科部主治醫師蔡幸真團隊今天在記者會發表研究，結合血癌用藥的去甲基化藥物（Decitabine）與伽瑪-德爾塔（γδ）T細胞，老藥新用研發出治療肺癌的新策略，成果已於4月12日發表於國際期刊自然通訊（Nature Communications）。

台灣超過40%肺癌患者診斷時已是晚期，癌症免疫療法為許多晚期肺癌病患提供新治療契機，但台大內科部胸腔科主任施金元表示，國內僅50%肺癌患者適用免疫療法，這些患者即使經過挑選，卻只有30%會成功。

蔡幸真表示，研究發現肺癌細胞經過去甲基化藥物治療後，可調控肺癌表面黏附分子，促進「免疫突觸」形成，強化免疫細胞及腫瘤細胞結合，大幅提高γδ T細胞精準攻擊癌細胞能力。

蔡幸真說明，選擇γδ T細胞，是為了解決傳統T細胞反應慢等限制。雖體內γδ T細胞數目稀少，但不需要白血球抗原（HLA）辨識癌細胞，是少數細胞來源不限於病人本身，可應用於異體移植免疫細胞，透過醫療等級的體外培養、擴增，再將大量「軍隊」打進體內與癌細胞作戰。

蔡幸真表示，去甲基化藥物助攻的γδ T細胞療法，小鼠實驗證實可強化T細胞及腫瘤細胞結合，有效縮小腫瘤、殺死癌細胞，存活率明顯增加。除了肺癌之外，未來也可能用於治療其他癌症如大腸癌、卵巢癌等。

台大醫院醫學研究部主任楊偉勛說，規劃去甲基化藥物助攻的γδ T細胞療法未來會先執行人體試驗，傾向先進行嚴謹臨床試驗，再申請特管法使用於患者身上；蔡幸真預估未來9成肺癌病人有機會使用。