50歲以上男性看過來！ 戴口罩竟減少「尿不出來」狀況

新冠肺炎疫情期間戴口罩讓感冒的人減少，沒想到去年接受攝護腺手術的患者比往年少約1成，竟可能與「口罩罩得住」有關，書田診所泌尿科主任林儒廷表示，50歲以上男性攝護腺肥大，感冒後服用感冒藥緩解症狀，恐發生急性尿滯留，戴口罩後能有效避免上呼吸道感染，降低罹患急性尿滯留的風險，也降低進行攝護腺手術的次數。

70歲林先生服用攝護腺肥大藥物已超過3年，平時固定於門診治療，去年10月因有感冒症狀自行購買成藥服用，沒想到吃3天藥後突然完全無法排尿，緊急就醫後，診斷為急性尿滯留，先進行導尿並安排接受攝護腺手術。

林儒廷表示，2020年全球均籠罩在新冠肺炎疫情下，為了防疫，幾乎人人口罩不離身，因而減少透過飛沫傳染疾病的機會，根據衛福部疾病管制署統計，流感併發重症的人數也較往年明顯降低。

據統計，2020年接受攝護腺手術者，較往年約少1成，推測也與「佩戴口罩」，減少上呼吸道疾病傳染有關，林儒廷指出，緩解鼻塞、流鼻水症狀的藥物常含有「抗組織胺」，會促使急性尿滯留發生，去年感冒人數減少，攝護腺肥大男性就較不會吃感冒藥緩解症狀，避開促使急性尿滯留發生的「抗組織胺」，自然減少進行攝護腺手術的次數。

急性尿滯留好發於攝護腺肥大者，50歲以上男性尤需注意，發生時，有大量尿液滯留在膀胱內，當膀胱過度膨脹，收縮力量不足，尿液無法排出，會造成疼痛不適，此時須儘快接受治療，避免傷及膀胱神經、腎功能。

治療方面，林儒廷表示，先以導尿、膀胱引流等讓滯留的尿液排出減緩不適，再給予藥物促進膀胱收縮，並找出致病因素；倘為攝護腺肥大患者，須評估攝護腺肥大程度及接受手術的必要性。

林儒廷說，據以往門診觀察，每到冬季感冒人數上升時，攝護腺肥大患者出現急性尿滯留，須緊急治療的人數也會增加，但今年多數人都有戴口罩，降低飛沫傳染感冒的機會，自然也不需吃感冒藥，使得急性尿滯留須接受手術的比例也下降，進而導致接受攝護腺手術比例降低。

平時攝護腺肥大可能會壓迫尿道，影響排尿，林儒廷說明，此時若再不小心感冒，因緩解鼻塞、流鼻水症狀的藥物常含有「抗組織胺」，服用後，會促使急性尿滯留發生，恐導致排尿更加不順，更易造成急性尿滯留。

林儒廷提醒，有攝護腺肥大者，平時養成戴口罩的習慣，可降低感冒須服用感冒藥的機會，感冒就醫時，應告知本身病史並留意用藥後排尿情況，當排尿狀況有改變應儘早回診，同時也應定期追蹤治療攝護腺肥大，減少急性尿滯留的可能。