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台北橋重鋪路面 23、24日機車道單向封閉

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
台北橋23、24日將進行路面刨鋪工程。圖／新北市工務局提供
台北橋23、24日將進行路面刨鋪工程。圖／新北市工務局提供

台北橋是連同台北市到新北市三重的重要橋梁，巔峰時間車流量大，近期機車道鋪面老化，機車族騎過車身震動大，養工處也計畫施作路面刨除重鋪改善工程，23、24日分別封單向機車道通行，屆時請民眾改走替代路線。

這次工程分兩階段，首階段先鋒三重往台北方向機車道，預計自23日22時封到隔天6時，用路人可改走忠孝橋通往台北；另階段則在24日22時至25日6時封往三重方向機車道，機車族仍可從下環河北路匝道通行，迴轉後即可回到重新路。

養工處表示，23日晚間往三重方向正常行駛，24日往三重方向的機車族請配合交維人員引導下匝道，往台北方向正常通行。養工處指出，台北橋是連接雙北重要橋樑，為維護用路人安全才會進行本次刨鋪工程。

23日晚間台北橋往台北方向機車道封閉，機車族可改走忠孝橋。圖／新北市工務局提供
23日晚間台北橋往台北方向機車道封閉，機車族可改走忠孝橋。圖／新北市工務局提供
24日晚間台北橋往三重方向封閉，仍可從下環河北路匝道通行。圖／新北市工務局提供
24日晚間台北橋往三重方向封閉，仍可從下環河北路匝道通行。圖／新北市工務局提供

車道 機車族

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