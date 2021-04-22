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台北橋重鋪路面 23、24日機車道單向封閉
台北橋是連同台北市到新北市三重的重要橋梁，巔峰時間車流量大，近期機車道鋪面老化，機車族騎過車身震動大，養工處也計畫施作路面刨除重鋪改善工程，23、24日分別封單向機車道通行，屆時請民眾改走替代路線。
這次工程分兩階段，首階段先鋒三重往台北方向機車道，預計自23日22時封到隔天6時，用路人可改走忠孝橋通往台北；另階段則在24日22時至25日6時封往三重方向機車道，機車族仍可從下環河北路匝道通行，迴轉後即可回到重新路。
養工處表示，23日晚間往三重方向正常行駛，24日往三重方向的機車族請配合交維人員引導下匝道，往台北方向正常通行。養工處指出，台北橋是連接雙北重要橋樑，為維護用路人安全才會進行本次刨鋪工程。
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