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5月所得稅報稅月來了 國稅局新增手機報稅更方便

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
今年5月報稅月，財政部國稅局今年新增手機報稅及行動電話認證服務。記者曾增勳／攝影
今年5月報稅月，財政部國稅局今年新增手機報稅及行動電話認證服務。記者曾增勳／攝影

今年報稅季來臨，109年度綜合所得稅結算申報繳納自5月1日至5月31日，北區國稅局今天上午表示，今年新增手機報稅及行動電話認證2項服務，民眾可利用手機連上財政部電子申報繳稅服務網站申報，或利用行動電話號碼、國民身分證統一編號、健保卡卡號為通行碼（行動電話認證機制），快速登入網路申報系統辦理申報方便。

北區國稅局表示，今年納稅人可自行利用網路報稅或稅額試算回復確認完成申報，無須外出報稅，在疫情風險下，避免增加群聚感染機率，納稅人若選擇到國稅局現場報稅，亦可多多利用「網路查詢等待人數及預約取號」服務措施，避免現場等候時間。

各國稅局單位可提供稅額試算及網路申報服務，且民眾可至四大便利商店Kiosk多媒體資訊機列印查詢碼及補印稅額試算繳納單，讓納稅人輕鬆在家完成報稅。

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