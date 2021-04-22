5月所得稅報稅月來了 國稅局新增手機報稅更方便

去年疫情爆發，影響民眾出門掃墓意願，參與線上追思人數是過往三倍，改變外界對掃墓的認知。今年疫情趨緩，但線上追思人數不減反增，代表現今台灣社會中，傳統掃墓觀念不再是絕對，但對有些長輩們來說，掃墓雖然是形式，但藉由節日讓家族成員聯絡感情，才是掃墓真正意義。

2021-04-22 13:20