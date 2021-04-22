奇美醫發表「3D近距離放射治療」成果 可縮小腫瘤細胞

奇美醫學中心今天發表2019年底引進的「3D近距離放射治療」成果：新設備至今年3月底共治療26人皮膚癌、177人次婦癌；近距離放射設備主要治療子宮頸癌等婦科癌症及頭頸癌、食道癌、氣管癌等腔內或術中腫瘤，與一般常見體外直線加速器遠隔放射治療相比，將放射源直接置於腫瘤部位，治療區域包覆高劑量，非腫瘤周圍劑量迅速衰減，可有效減少腫瘤周邊正常組織傷害。

奇美放射腫瘤部部長何聖佑指出，近距離治療有如精準火炮般摧毀癌細胞，快速使腫瘤細胞縮小，適合許多表淺腫瘤治療及頭頸，腹骨盆腔內腫瘤的治療，這項設備在美國加州大學(UCLA)體系或是英國國家健康保險機構(NHS)等都認可使用，可造福眾多南台灣婦科、頭頸、腸胃道及皮膚癌病人。

柳營奇美放射腫瘤科主治醫師謝禮存表示，近期有二位嚴重無法手術、不同意截肢的皮膚癌病人，轉診至放射腫瘤部，以近距離放射治療，短短八次療程就將腫瘤消除；相較傳統需20至30多次的體外遠隔治療，可大幅減少往返醫院次數，達到與手術相同療效，副作用也更輕微，提供另一種治療選擇。醫師會依據治療部位，無需麻醉治療，有病人因嚴重腫瘤侵襲致手掌攣縮，治療後不只腫瘤消除，原先受限的手部活動也大幅改善。

柳營奇美放射腫瘤科主任李淞維說，3D新設備是治療婦癌有效利器，與舊型儀器相比可縮短三成以上的治療時間，大幅降低病人治療台上焦慮與不適。子宮頸腔內近距離放射治療除治療器材擺放耗時，病人需躺在治療台維持姿勢長達兩小時；新設備搭配立體3D影像，加強電腦針對腫瘤組織精確劑量計算，精準治療更可降低周遭放射劑量與副作用。