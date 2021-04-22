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施打牛結節疹疫苗「黑數」曝光 苗栗以北差了近1800頭

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣本島首度發生牛結節疹疫情。圖／新北市動保處提供
台灣本島首度發生牛結節疹疫情。圖／新北市動保處提供

台灣施打牛結節疹疫苗；向疫苗銀行簽約採購的18萬劑牛結節疹疫苗今晚抵台，農委會副主委黃金城表示，依照畜牧法規定，飼養20頭以下的畜牧場無須進行登記，官方也無任何飼養資料，但是因為這次牛隻全面施打疫苗，讓許多未在列管中的養牛「黑數」曝光。

立法院經濟委員會今天進行森林法修正。黃金城表示，待疫苗今晚到位後，全國牛隻全面施打疫苗，原則上在本月28日會做初步盤點，究竟還有那些牛隻沒有施打，有些難以控管、放牧的牛隻，農委會仍會要求各縣市主管機關必須落實施打疫苗，因為很難掌握到底有多少牛隻在外面遊走。

黃金城表示，前幾天，在新竹一名飼主通報，飼養了12頭牛，身上也長著類似的皮膚疹，飼主主動通報，經過農委會防檢局家衛所的檢測確認，這12頭牛感染的是皰疹病毒，並非牛結節疹。

他說，由於畜牧法規定飼養20頭以下的牛、豬無須牧場登記，也無須通報，但如新竹這畜牧場就屬於完全沒有登記資料的這種飼養「黑數」，面對自身的財產，飼主也是會主動通報；根據農委會統計，以苗栗以北區域，當初掌握牛飼養黑數約1萬4000多頭，但真正通報前來施打牛結節疹疫苗的牛隻有1萬6000多頭，相差了近1800頭；農政單位也趁著這機會，確實掌握養牛數量；但至於苗栗以南的區域，究竟有多少牛的飼養黑數？要等待疫苗施打後才能掌握。

黃金城表示，如同養豬一樣，飼養20頭以下也不用登記，但因為推出免費的豬隻死亡保險政策，這些小豬場全都主動通報，有助於農方更能掌握飼養數量與狀況。

牛結節疹疫苗施打，多久還要再打一次？黃金城說，依照金門去年施打的樣態，金門地區大約施打半年後，有再追加一劑，至今都沒有再出現疫情；至於本島，打了疫苗後，會去進行監測，也要看環境內還有沒有病毒存在，評估台灣本島16萬牛隻施打後一年再打；但若監測發現環境沒有病毒存在，若一直打疫苗也不是辦法，因此不論肉牛或水牛，一頭牛最多打兩劑疫苗。

至於疫苗施打對象，肉牛、水牛、成牛、小牛都全面施打，早在去年金門地區疫情發生時，就已經用這樣方式施打；他說，如果施打疫苗後，再打一劑就可以保護終身，那我們就來打，但是打完了以後出生的小牛還是一樣要打，就持續就是按照這個節奏施打牛結節疹疫苗。

農委會副主委黃金城表示，依照畜牧法規定，飼養20頭以下的畜牧場無須進行登記，官方也無任何飼養資料，但是因為這次牛隻全面施打疫苗，讓許多未在列管中的養牛「黑數」曝光。記者彭宣雅／攝影
農委會副主委黃金城表示，依照畜牧法規定，飼養20頭以下的畜牧場無須進行登記，官方也無任何飼養資料，但是因為這次牛隻全面施打疫苗，讓許多未在列管中的養牛「黑數」曝光。記者彭宣雅／攝影

疫苗 牛結節疹 農委會

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