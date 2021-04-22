2名老婦骨質疏鬆引發壓迫性骨折 醫建議注重飲食與運動

75歲郭姓老婦人3個月前因彎腰提重物造成第一腰椎壓迫性骨折，到醫院接受手術治療，但術後仍持續腰背疼痛，因此轉至大千綜合醫院就診，醫師X光檢查發現，她手術的椎體骨水泥無法和骨頭有效結合，導致脊椎變形且不穩定。

另一名76歲李姓老婦1個月前不慎跌坐地上，同樣造成第一腰椎壓迫性骨折，因害怕手術而僅靠藥物治療，但疼痛持續1個月未改善，經X光檢查發現，發現受傷的椎體持續塌陷變形和駝背畸形，與醫師討論後，2名病患都接受微創脊椎鋼釘固定及經皮椎體成形術，術後疼痛大幅減輕且當天即可下床活動，後續追蹤都恢復良好。

苗栗市大千綜合醫院骨科醫師劉少政表示，2個案例歸究原因就是「骨質疏鬆症」，也就是因骨質漸漸流失而增加骨折機會的疾病。其中，每年因骨質疏鬆症造成脊椎壓迫性骨折的病人約有6萬名，65歲以上發生機率高達1/4。過去這類病人多以臥床、藥物或背架支撐等保守療法為主，治療時間較長甚至有些較嚴重的病人臥床不起，導致肺炎、褥瘡、泌尿道感染、深部靜脈血栓等併發症。

他指出，針對嚴重骨質疏鬆合併脊椎骨折塌陷變形病人的治療方式，建議可同時接受微創脊椎鋼釘固定及經皮椎體成形術，將骨水泥灌至骨質疏鬆專用的微創中空骨釘內，讓骨釘與椎體更緊密結合，可增加脊椎穩定性、矯正脊椎駝背變形、舒緩病人因脊椎受損造成的慢性疼痛，更重要的是手術只需透過幾個1.5公分的小傷口即可完成，且術後當天即可下床，復原速度較快。