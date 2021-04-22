返家途中倒下！消防、醫療即刻救援聯手救回男子一命

67歲吳姓男子有高血壓、糖尿病，日前到台中市霧峰區省諮議會餵魚休閒，返家途中身體不適，經路人打119求援，消防隊員到場發現男子出現顫抖、冒冷汗、胸痛，心跳次數不穩定，立即送醫急救，男子到急診不到五分鐘，心跳停止，經醫院搶救救回一命。

患者經過加護病房觀察19天後，順利轉出到普通病房，其女兒看著父親從昏迷不醒，到逐漸有反應，到最後恢復意識，可以下床行走，她說最感謝的就是「當天的消防隊員及醫療團隊，「你們都是活菩薩」，也代表父親向每位救命恩人表達感謝。

亞大醫院急診醫學科主任鍾侑庭說，霧峰消防分隊消防員林欣儒及陳運澤獲報到場，發現患者仍有意識，但卻全身顫抖、冒冷汗，氣若游絲表示「胸口很痛、不舒服」，量測心跳時，發現其心跳次數一會兒從150多下又變成40多下，研判與心肌梗塞，為爭取搶救時效，就近送亞大醫院急救。

患者到院後急診人員測量心電圖，顯示為急性心肌梗塞，不到五分鐘心跳停止，打斷心臟內科醫師原本要執行心導管手術的計畫，急診人員連忙通知心臟外科醫師前來裝設葉克膜，沒想到患者喉嚨又因不易插管，旋即再聯繫麻醉科、耳鼻喉科醫師執行氣管切開術，維持住患者生命跡象，隨後進行心導管手術裝上支架打通血管。

心臟內科醫師潘泓智說，患者菸齡40多年，導致心臟左迴旋支完全阻塞，造成心肌缺血，危害心臟的功能，加上患者有高血壓，導致血管硬化，若沒有緊急執行導管手術，恐怕會有生命危險。

鍾侑庭則表示，各地消防隊與醫院配合越來越緊密，救護人員除了可現場操作12導程心電圖儀器外，也能在醫師的確認下，給予心絞痛患者舌下錠及抗血小板藥物救急，未來將會持續與各地消防隊研習交流，透過案例宣導，提升搶救時效。