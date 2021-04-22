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來台讀書腎病變得洗腎 疫情下甘比亞母飛千里捐腎救子

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
傑先生（左）感謝媽媽（右）為了他飛了9000英里來台捐腎，助他重生。圖／長庚醫院提供
傑先生（左）感謝媽媽（右）為了他飛了9000英里來台捐腎，助他重生。圖／長庚醫院提供

八年前從甘比亞來台念書的傑先生（Mr.Jarjusey），三年前因血尿就醫，被診斷已是第五期慢性腎病，雖持續追蹤，但腎功能持續惡化，去年開始洗腎，媽媽不捨他未來得終身洗腎，今年2月隻身從甘比亞飛抵台灣，捐腎救子，由林口長庚協助腎臟移植手術，術後二人皆已恢復，預計下周傑先生就可以回到工作崗位。

近五年，林口長庚平均每年進行47例腎臟移植手術，占全國腎移植量的八分之一，病患移植存活率一年達95.5％、5年也達92.4％，腎臟存活率為：一年90.3％、3年85.7％、5年81.9％。

林口長庚一般泌尿及腎臟移植科主任王敘涵表示，去年全球新冠疫情爆發，即使去年傑媽媽就有意捐腎，但來台不易，院方協助申請「特殊或緊急專案入台簽證」，讓傑媽媽克服種種跨國簽證程序，於今年2月抵台，完成居家隔離及自主健康管理後，到院評估腎臟狀況。

林口長庚由腎臟科醫師郭彥志說，當初協助評估傑媽媽腎臟，也花了一番功夫，因為傑媽媽僅會講甘比亞當地的母語曼丁卡語，台灣幾乎找不到翻譯，最後找到正在北醫就讀護理系的甘比亞學生擔任翻譯，才順利完成評估與檢查。

腎臟移植手術於上個月動刀，由基隆長庚泌尿科主任劉冠麟先摘取傑媽媽的左腎，再由王敘涵進行腎臟血管顯微重建移植手術後，將傑媽媽的腎臟移植給傑先生，術後兩人腎功能都已恢復正常，傑先生更是下周即可返回工作崗位。

劉冠麟表示，移植手術是在所有外科手術中困難度最高的，腎臟移植的過程中，為了減少缺血的時間，必須「快又準」，得仔細保留腎臟與其血管及輸尿管等組織，植入時也得仔細重建動靜脈、輸尿管。術後患者也得規律服用抗排斥藥物，避免排斥反應發生，須結合內外科的專業。

林口長庚醫院副院長馮思中表示，透過移植幫助患者脫離洗腎，除了有較好的生活品質，也有較高的比率回到工作崗位。

傑先生（左一）與傑媽媽（左三）與長庚照護團隊。圖／長庚醫院提供
傑先生（左一）與傑媽媽（左三）與長庚照護團隊。圖／長庚醫院提供

手術 長庚

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