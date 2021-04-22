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一起不紙愛地球–發揮國際級綠色影響力 遠傳倡議「心」永續

撰文 / 張世杰

「世界地球日」4月22日登場，獲國際碳揭露組織CDP肯定、屬全球企業評比前段班的遠傳電信，今年舉辦「綠色嘉年華」，發揮企業影響力，邀員工、供應商與社會大眾一起愛地球，並透過問卷填答等活動，喚醒重視環境議題，實現「寶衛地球、讓愛遠傳」。

「綠色嘉年華」系列活動起跑 你愛地球遠傳送禮券

為響應世界地球日，遠傳以「倡議心永續 大家攜手愛地球」為題，舉辦「綠色嘉年華」活動，並與台灣環境資訊協會共同倡議，鼓勵社會大眾認識17項聯合國永續發展目標SDGs（Sustainable Development Goals, SDGs）的意涵與內容，提升永續意識。

活動期間填寫問卷回答SDGs相關問題，即可參加抽獎，有機會獲得百元7-11禮券；為鼓勵減少紙張使用，遠傳用戶於4月底前完成申請電子帳單，更有機會抽中千元家樂福禮券，邀請一同「不紙愛地球」。

此外，為強化中、小學生的環保知識，遠傳與線上遊戲學習平台PaGamO合作，在4月以SDGs為遊戲主題，搭配學童感興趣的破關獎勵機制，吸引學童認識永續議題，致力於將環境教育向下紮根。

首家台灣電信業獲CDP供應商議合A評級 遠傳打造綠色價值鏈

遠傳重視環境議題，推動溫室氣體排放減量、推行能源管理節能，並與供應商上、下游共同打造綠色價值鏈，成果優異。

全球永續議題權威之一的碳揭露組織CDP，近期公布2020年企業供應商議合評等，遠傳與供應商在氣候變遷議合的管理績效排名，位居全球企業前7%，成為台灣首家獲得A評級的電信業者，也是台灣僅9家獲領導等級企業之一。

遠傳將持續關注全球永續發展趨勢，體現「寶衛地球」的目標，努力為地球永續盡一份心力。
問卷活動請參閱：https://fetsocial.pse.is/3ectwz
電子帳單活動請參閱：https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/promotion/OCM/ep/index.html

遠傳用戶於4月底前完成申請電子帳單，有機會抽中千元家樂福禮券。 圖／遠傳 提供
遠傳用戶於4月底前完成申請電子帳單，有機會抽中千元家樂福禮券。 圖／遠傳 提供

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