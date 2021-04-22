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前瞻道路計畫2.0 全國331案獲內政部補助

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
內政部提供
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內政部今天公布「前瞻道路計畫2.0」第一次全國性競爭型評選結果，全國共有331案獲補助，金額共84億元，核定比率約51%。內政部指出，今年底還有第2次申請機會，未獲選的案件歡迎強化後再提案。

內政部表示，「前瞻道路計畫2.0」為2021年至2024年四年期計畫，總經費250億元，這次全國共有22縣市、205鄉鎮提送652案，超越以往各次審議量能，經營建署召開10日審議會議，篩選出補助效益較高或具急迫性的331案，優先給予補助，審議結果已於4月中旬函知地方政府。

營建署表示，這次獲選案件需整合多項指標，明顯具延續或串聯效益，例如桃園市「台鐵林口線路廊活化工程第三期」，除配合營建署城鎮之心工程計畫建置一、二期工程，延續桃林鐵路活化，整合沿線遊憩資源，串聯桃園綠色自行車路網外，再藉由這次「前瞻道路計畫2.0」核定第三期工程，使其更具活化效益。

這次獲選的「嘉義市世賢路三段(重慶路至新民路)人行道改善工程」，提案計畫內容透過詳細現況說明、調查數據及模擬改善方案，清楚表述現有環境問題及改善效益，案件整合完整度高。

營建署指出，未獲選案件部分，多數內容因工區零散、未能集中改善道路品質、案件內人行動線未整體考量串聯節點、未符國內人本交通原則、或屬其他部會計畫補助範疇等，故未獲青睞。

內政部說，預計今年底開始受理第2次「前瞻道路計畫2.0」審議申請，為使地方政府能加速政策推動，營建署將視需求再予以行政輔導，也期盼未獲核定案件參酌評審委員提供的改善意見，重新檢討修正使用需求及強化計畫效益後，能提出更聚焦、更完善優質的計畫。

內政部 人行道 自行車

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