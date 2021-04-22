前瞻道路計畫2.0 全國331案獲內政部補助

按照設定，艾爾迪亞帝國以巨人之力肆虐世界，發生在一百年以前，曾親身經歷的人，怕是所剩無幾。對照我們的處境，如果從動員戡亂時期終止起算，威權統治結束至今30年，經歷過那個年代的人所在多有，筆者迄今為止的人生，就有將近四分之一是在威權統治下度過的。

2021-04-22 11:05