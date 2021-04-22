快訊

長照機構人員明起接種AZ疫苗 指揮中心下午2時記者會

南韓女性三代的傷害複製？故鄉陌事至死方休

療癒系！葉用火鶴種苗成活率達九成 搶綠色商機

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會高雄農改場研發觀葉用火鶴的組織培養繁殖技術，目前已有卉豐園藝有限公司申請授權，未來將應用於種苗生產，推廣上市後，可有效提高種苗生產效率。圖／高雄場提供
農委會高雄農改場研發觀葉用火鶴的組織培養繁殖技術，目前已有卉豐園藝有限公司申請授權，未來將應用於種苗生產，推廣上市後，可有效提高種苗生產效率。圖／高雄場提供

農委會高雄農改場研發觀葉用火鶴的組織培養繁殖技術，去年12月9日公告｢觀葉火鶴種苗組織培養繁殖技術｣非專屬授權業界利用案後，目前已有卉豐園藝有限公司申請授權，未來將應用於種苗生產，推廣上市後，可有效提高種苗生產效率。

高雄農改場表示，觀葉植物是以植物葉片為觀賞主體的植物種類，目前常見的有蕨類、文竹類、黃金葛、黛粉葉類、蔓綠絨類等，其耐陰特性極適合做為室內觀賞植物。觀葉火鶴(Anthurium spp.)更為近期臺灣新興的觀葉用植物種類之一，是屬天南星科(Araceae)多年生草本植物，不僅耐陰性強、觀賞期長，並具有不同的葉片樣態，由於新葉開展及發育各階段，色彩轉化豐富，常有紅、古銅、淺綠、深綠等多樣的顏色變化，市場接受度高，使得觀葉火鶴在市場上成為極具發展潛力的花卉產品。

高雄場場長戴順發表示，觀葉火鶴盆花能為國內重要的觀賞植物產業注入新的風潮及商機。傳統上觀葉火鶴是以去除頂芽後，誘導側芽株增殖的方式來繁殖，不僅繁殖率低，再加上植株的生長緩慢，以致每株的售價偏高，無法普及流通，因而限制了這項產業的發展。

他表示，經過高雄場積極研發觀葉火鶴種苗組織培養繁殖技術，採用側芽上的生長點進行量化繁殖，有別於一般採用葉片癒合組織再生的方式，可大幅提高種苗生產效率及減少變異率，達到產業有效應用的目的。預估授權期間約可創造300萬元的種苗產值，若栽培至成株販售則其經濟效益更將躍升千萬元。

高雄場副研究員黃柄龍表示，高雄場研發的「觀葉火鶴種苗組織培養繁殖技術」已發展至可量產階段，種苗增殖率高且不需要繁雜的馴化過程，種苗即可出瓶種植，成活率高達90％以上，符合業界需求極具市場潛力，目前已以非專屬授權方式技術移轉予業界利用。

農委會高雄農改場研發觀葉用火鶴的組織培養繁殖技術，目前已有卉豐園藝有限公司申請授權，未來將應用於種苗生產，推廣上市後，可有效提高種苗生產效率。圖／高雄場提供
農委會高雄農改場研發觀葉用火鶴的組織培養繁殖技術，目前已有卉豐園藝有限公司申請授權，未來將應用於種苗生產，推廣上市後，可有效提高種苗生產效率。圖／高雄場提供
農委會高雄農改場研發觀葉用火鶴的組織培養繁殖技術，目前已有卉豐園藝有限公司申請授權，未來將應用於種苗生產，推廣上市後，可有效提高種苗生產效率。圖／高雄場提供
農委會高雄農改場研發觀葉用火鶴的組織培養繁殖技術，目前已有卉豐園藝有限公司申請授權，未來將應用於種苗生產，推廣上市後，可有效提高種苗生產效率。圖／高雄場提供
農委會高雄農改場研發觀葉用火鶴的組織培養繁殖技術，目前已有卉豐園藝有限公司申請授權，未來將應用於種苗生產，推廣上市後，可有效提高種苗生產效率。圖／高雄場提供
農委會高雄農改場研發觀葉用火鶴的組織培養繁殖技術，目前已有卉豐園藝有限公司申請授權，未來將應用於種苗生產，推廣上市後，可有效提高種苗生產效率。圖／高雄場提供

農改場 農委會

延伸閱讀

新菜色、新酒款 格蘭利威邀請高雄人喝一杯

懶理何孟遠采子鬧雙劈 「全明星」高雄巨蛋門票秒殺

台達50歲倡議「厚生海洋」 未來3年將復育千株珊瑚種苗

斯巴達障礙跑競賽 周青、張菀芳雙雙連續封王封后！

相關新聞

下個旅遊泡泡？觀光局曝這些國家本周有來談

帛琉旅遊泡泡4月1日首航，迄今已經快一個月，不過銷售情形卻是叫好不叫座，昨天的團只有兩個人。觀光局長張錫聰說，現在是磨合...

舒力基颱風今天離台灣最近！3縣市大雨特報

中颱舒力基今天離台灣最近。中央氣象局說，受到環流帶來東風影響，已針對三縣市發布大雨特報，出門務必攜帶雨具。根據氣象局最新...

18萬劑牛結節疹疫苗今晚抵台 擎天崗的牛也要打針

台灣上周首度在本島林口牧場爆發牛結節疹疫情，當下撲殺8頭牛，我國採取施打疫苗政策；根據本報記者掌握，我國向疫苗銀行簽約採...

台鐵改革第一槍要調整票價？王國材打臉：非優先選項

太魯閣號事故後，台鐵改革聲浪再起。台鐵準局長杜微今天開出改革第一槍，透露將合理調整票價，並於年底前報交通部。不過稍早新科...

奧斯卡倒數4天！紀錄片入圍點評：30年未解的美國種族問題

第93屆奧斯卡將於台灣時間4月26日上午舉行頒獎典禮，入圍名單中，獲多項提名的《游牧人生》與《夢想之地》等作品備受台灣觀眾矚目，而紀錄片獎項雖然不是主流關注焦點，表現亦十分亮眼，同時也反映了動盪時代下的社會觀點，本文將綜合評析入圍本屆最佳紀錄片和最佳紀錄短片的作品特點。

中捷推旅遊票卡120元起跳 團體8折優惠

台中捷運綠線4月25日中午12點正式通車，台中捷運logo款電子票證持續熱銷，中捷再推出一日、24小時、48小時3款旅遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。