台鐵改革第一槍要調整票價？王國材打臉：非優先選項
太魯閣號事故後，台鐵改革聲浪再起。台鐵準局長杜微今天開出改革第一槍，透露將合理調整票價，並於年底前報交通部。不過稍早新科交通部長王國材說，這不會是優先選項。
立法院交委會今天邀請交通部針對「振興疫後旅遊暨發展國內觀光－就推動旅遊泡泡、台灣小鎮漫遊及主題旅遊年執行之現況與後續規畫」做專題報告，並備質詢。王國材、杜微列席。
針對台鐵票價問題，杜微接受媒體聯訪表示，台鐵票價管制25年沒有調整，票價合理性會仔細評估，但還沒有一個非常確定的數字，提出票價評估一定是朝合理票價調整。之前每兩年都有提報，這次會依照程序，大概是在今年底提報合理票價評估到交通部。目前還沒有評估出來，以後有正式評估報告會再說明。
對此，王國材接受媒體聯訪時表示，台鐵改革有階段性，對於財務公平部分，過去20幾個小站因應服務開的，有很多虧損，會先補貼，至於退撫盈餘繳國庫，這部分考慮由行政院吸收，會全盤考慮財務狀況，鐵路法也會修正，調整體質，包含增加資產活化收入。「調整票價不會是優先事項，優先是增加收入」。
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