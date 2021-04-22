舒力基颱風今天離台灣最近！3縣市大雨特報

中颱舒力基今天離台灣最近。中央氣象局說，受到環流帶來東風影響，已針對三縣市發布大雨特報，出門務必攜帶雨具。根據氣象局最新大雨特報，偏東風影響，基隆北海岸、宜蘭市及新北市山區有局部大雨發生的機率。

中央氣象局氣象預報員趙竑說，目前舒力基中心位置在鵝鑾鼻東南方500公里左右，轉東北東方向移動，今天最接近台灣，白天過後就會遠離，主要還是受到環流帶來東方影響，迎風面東半部雨量多，北部山區也有局部短暫雨出現，今天整體水氣偏多，中南部山區午後局部短暫雷陣雨。

趙竑說，颱風今天很近，基隆北海岸、東半部、恆春半島、西南部跟馬祖，留意長浪狀況，浪高偏高。明天跟今天下雨區域類似。預計颱風後天轉為輕度颱風。

趙竑說，今明兩天溫度偏高，西半部31-32度，近山區高1到2度，東半部28-29度，低溫的話整體都是20-24度。

趙竑說，25、26日之後，華南雲雨區往台靠近，全台有雨，但北部、東半部跟中南部山區降雨為主，其他中南部平地也有零星短暫雨，但不明顯，對水情幫助也不大，雨勢沒有非常樂觀。