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下個旅遊泡泡？觀光局曝這些國家本周有來談

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
觀光局長張錫聰說，有些是外交部門洽談，有些是旅遊部門，很多人有興趣。記者曹悅華／攝影
觀光局長張錫聰說，有些是外交部門洽談，有些是旅遊部門，很多人有興趣。記者曹悅華／攝影

帛琉旅遊泡泡4月1日首航，迄今已經快一個月，不過銷售情形卻是叫好不叫座，昨天的團只有兩個人。觀光局長張錫聰說，現在是磨合期，都還會檢討，至於下一個旅遊泡泡國家，他則透露，這周亞太各國駐台北旅遊代表都有到觀光局拜會，包含越南、關島、夏威夷、菲律賓、馬來西亞、新加坡等都很積極。

立法院交委會今天邀請交通部針對「振興疫後旅遊暨發展國內觀光－就推動旅遊泡泡、台灣小鎮漫遊及主題旅遊年執行之現況與後續規畫」做專題報告，並備質詢。

針對昨天帛琉旅遊泡泡出團只有兩個人，張錫聰會前接受媒體聯訪時表示，還是磨合期要檢討，業者看好4月底到5月有連假，加上暑假要到了，後面訂位市場詢問度有比較高。

至於會不會放寬檢疫規定，張錫聰則說，會檢討，第一次出去是最嚴苛規定，有加強版自主健康管理，但回團所有採檢陰性，帛琉又是零確診。如果一直是零確診，隨時可以滾動檢討。

至於下個旅遊泡泡，張錫聰說，有些是外交部門洽談，有些是旅遊部門，很多人有興趣，這周亞太各國駐台北旅遊代表都到觀光局拜會，越南、關島、夏威夷、菲律賓、馬來西亞、新加坡等都很積極，但知道關鍵在防疫，如果對風險評估互相有信任，撮合機率高。

觀光局說，這周拜會觀光局的代表名單包含馬里亞納觀光局、帛琉觀光局、法國旅遊發展署、關島觀光局、阿曼駐華商務辦事處、香港旅遊發展局、日本青森八戶市代表、非洲駐華辦事處、馬來西亞觀光局、菲律賓觀光部、泰國觀光局、西班牙商務辦事處。上述單位來觀光局針對泡泡旅遊交換意見。

目前帛琉旅遊泡泡由華航執飛，對於長榮航空何時要加入，張錫聰說，長榮隨時在準備，目前華航航班比較穩定，這部分要跟民航局檢討。

觀光局 旅遊泡泡 馬來西亞

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