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18萬劑牛結節疹疫苗今晚抵台 擎天崗的牛也要打針

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣上周首度在本島林口牧場爆發牛結節疹疫情，當下撲殺8頭牛，我國採取施打疫苗政策。圖／新北市動保處提供
台灣上周首度在本島林口牧場爆發牛結節疹疫情，當下撲殺8頭牛，我國採取施打疫苗政策。圖／新北市動保處提供

台灣上周首度在本島林口牧場爆發牛結節疹疫情，當下撲殺8頭牛，我國採取施打疫苗政策；根據本報記者掌握，我國向疫苗銀行簽約採購的18萬劑牛結節疹疫苗，昨搭乘阿聯酋航空764班機，從南非約翰尼斯堡出發，由杜拜轉機，預計今晚9時左右抵達台北；明天由中部、南部、東部及澎湖動物防疫機關提領所需疫苗，全台16萬頭牛隻全面施打。

農委會上周表示，爆發本土牛結節疹疫情，因為去年疫情關係，當下疫苗在庫4.5萬劑，另外向疫苗銀行訂購18萬劑，一共22萬5000劑，全台牛隻全面施打，包含離島，也包括陽明山擎天崗放牧的牛隻。

這批今晚由南非抵台的南非牛結節疹疫苗，每劑價格新台幣32元，18萬劑約570萬。

農委會副主委黃金城表示，全國牛隻僅有16萬頭，由於牛結節疹由病媒蚊蠅傳播，無法判定飛行傳播的範圍，因此選擇施打一名防治。

他說，追加採購的疫苗今天晚上到，明天一早各縣市的防疫所就會來領取，這疫苗並非新的疫苗，和去年在金門施打的疫苗相同，因此無須經過特殊的審查，只要疫苗一到位，其他還沒有施打的縣市，統統都來施打。

黃金城表示，初步第一階段全台圈養的牛隻，施打疫苗預計28日會打完，有些是放牧的牛，比如陽明山擎天崗的牛，因此會再緩一點； 待全部的牛隻打完疫苗後10天，若沒有再爆發新的疫情，就可以宣告這波牛結節疹疫情初步受到控制；他說，根據去年金門的經驗，有些早打疫苗、有些晚打，但打完後10天左右，大概就可以確定不會再有疫情。

他說，這次施打疫苗除了台灣本島，還包括各離島，包括澎湖、蘭嶼等離島；至於金門因為去年打過了，今年依照不同時間，額外再補強一劑，所以這次疫苗分配統計中，並沒有包含金門。

農委會副主委黃金城說，追加採購的疫苗今天晚上到，明天一早各縣市的防疫所就會來領取。記者彭宣雅／攝影
農委會副主委黃金城說，追加採購的疫苗今天晚上到，明天一早各縣市的防疫所就會來領取。記者彭宣雅／攝影

疫苗 疫情 牛結節疹

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