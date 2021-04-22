凍漲25年！準台鐵局長杜微：票價調整 年底報交通部

太魯閣號事故發生之後，掀起各界對台鐵局的改革聲浪，調整票價就是其中之一，希望藉由合理調漲，藉此增加經費，進一步補足人力，並提高整體品質及安全。對此，台鐵局準局長杜微今天說，預計今年底會提報合理票價調整到交通部。

立法院交委會今天邀請交通部針對「振興疫後旅遊暨發展國內觀光－就推動旅遊泡泡、台灣小鎮漫遊及主題旅遊年執行之現況與後續規畫」做專題報告，並備質詢。

時任交通部長賀陳旦2017年曾要求台鐵局重新檢討票價。當時的版本是參考2007年核定版，規畫分為短程區間與長程城際票價兩種，區間票價平均漲幅達7.5%，較現行票價增4至17元，城際列車則是起始里程改為20公里內收45元，20公里以上票價沒變動。

針對台鐵票價問題，杜微接受媒體聯訪表示，台鐵票價管制25年沒有調整，票價合理性會仔細評估，但還沒有一個非常確定的數字，提出票價評估一定是朝合理票價調整。

至於何時會提報給交通部，杜微說，之前每兩年都有提報，這次會依照程序，大概是在今年底提報合理票價評估到交通部。

杜微說，先前沒有調整的因素很多，但之前沒有調整，不代表未來不會調整，因為合理的票價是維持正常營運重要因素，這個部分台鐵局會持續提出。不過他說，目前還沒有評估出來，以後有正式評估報告會再說明。

至於人力部分，杜微說，去年已經請增2818人，現在人力進來後，鐵路比較專業，但不是說人進來後馬上就能擔任各種工作，要接受一些訓練。會將人力做最適當配置，並完成新進員工訓練。