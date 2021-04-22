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4月降雨嚴重偏少 彭啟明：大雨解旱象恐要等到6月

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中度颱風舒力基目前位置在台灣南端的東南方約490公里處，七級暴風圈距離約270公里，將往東北方向前進。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」
中度颱風舒力基目前位置在台灣南端的東南方約490公里處，七級暴風圈距離約270公里，將往東北方向前進。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，中度颱風舒力基目前位置在台灣南端的東南方約490公里處，七級暴風圈距離約270公里，將往東北方向前進，東北部及東半部昨天就開始已經雲量增多，有短暫陣雨發生，例如大台北靠山區、北海岸都有雨勢，尤其配合上地形，有局部較大雨勢。

他表示，沿海風浪也較大，從東北角到恆春半島，特別是東半部要留意風浪及長浪。而西半部在颱風外圍沉降氣流影響下，昨天普遍出現33-35度的高溫，非常的熱，昨天已經出現很零星的午後局部熱對流，今天依舊有機會發生。

彭啟明說，預計颱風將往東北後往東快速移動，周五就是颱風在遠離的過程，而周末開始到下周一的天氣變動較大，大致上周五、周六仍維持吹東風，東半部有陣雨的天氣，西半部午後有局部熱對流。

他說，周日下半天或是晚間到下周一，預期有波微弱鋒面南下接近，不過這波鋒面在北方的結構較好，到台灣附近時則有明顯減弱的趨勢，全台都有機會下雨，但恐怕累積雨量量級不算多，頂多20-30毫米，對目前乾旱的西半部，只能潤濕土地，對用水仍是杯水車薪，但至少有可能降雨的機會。

「下周的天氣似乎面臨一個轉換期」，彭啟明說，水氣略多，西半部有點午後局部陣雨發展機會，不過不確定性較高，同時雨量也都還不顯著，尚看不到有解決旱象的降雨機會。

彭啟明說，尤其是4月在西半部，原本都應該要有的近山區的午後熱對流，4月到目前為止都顯著的偏少，例如平地的台中有20幾毫米，嘉義站才8毫米，台南5毫米，高雄站都沒下，阿里山因為上周的午後熱對流，累積有55毫米，4月對台灣而言，也是嚴重偏少的降雨，整體平均大約只有歷史平均值的兩成，雖然下周會有些雨勢，總算開始有午後陣雨的態勢，但也頂多增加一兩成。

而5月份開始會有些降雨，他說，天氣也逐步改變當中，但目前預測上5月的降雨仍以略偏少的機會較高，要等到一場大雨能快速紓解旱象的時間點仍不明確，趨勢上可能要到6月才有機會。但梅雨鋒面的變化速度很快，預測時間也較短，在中短期的預測訊息掌握研判，需要多一點專業輔助，務必要節約用水，共度難關。

今天是世界地球日，彭啟明表示，以全世界環保運動來說，是很重要的一個節日，這是在1970年由美國民間發起的一個保護地球的活動，後來美國的環保署及國家海洋暨大氣總署才成立，也建議您今天可以多關心地球，討論氣候變遷，也多做件有益環境的事。

彭啟明 颱風

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