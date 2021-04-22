颱風下沉區減弱 鄭明典：有利降雨對流雲發展

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，中颱舒力基今天最接近台灣，大大的颱風眼還很清晰，對流減弱不少，預報路徑顯示，舒力基即將轉向遠離。颱風下沉區減弱，有利降雨的對流雲發展，後方華南雲雨帶比較有機會帶水來。不過，沿海出現很顯著的長浪，超過4米就很高了，要小心。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，中颱舒力基今天距離台灣最近，外圍環流影響東部及東北部，西半部則是沉降氣流，會有點悶熱感，山區有點局部午後對流，有些地方風有些大，西半部要留意空氣品質，會略轉差。