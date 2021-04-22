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颱風下沉區減弱 鄭明典：有利降雨對流雲發展

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布長浪即時訊息，颱風影響，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，目前宜蘭(蘇澳、龜山島)、台東(台東、蘭嶼)及屏東(鵝鑾鼻、小琉球)已觀測到2至6公尺的浪高。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布長浪即時訊息，颱風影響，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，目前宜蘭(蘇澳、龜山島)、台東(台東、蘭嶼)及屏東(鵝鑾鼻、小琉球)已觀測到2至6公尺的浪高。圖／取自氣象局網站

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，中颱舒力基今天最接近台灣，大大的颱風眼還很清晰，對流減弱不少，預報路徑顯示，舒力基即將轉向遠離。颱風下沉區減弱，有利降雨的對流雲發展，後方華南雲雨帶比較有機會帶水來。不過，沿海出現很顯著的長浪，超過4米就很高了，要小心。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，中颱舒力基今天距離台灣最近，外圍環流影響東部及東北部，西半部則是沉降氣流，會有點悶熱感，山區有點局部午後對流，有些地方風有些大，西半部要留意空氣品質，會略轉差。

中央氣象局發布大雨特報，偏東風影響，今天基隆北海岸及新北市、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。氣象局並發布長浪即時訊息，颱風影響，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，目前宜蘭(蘇澳、龜山島)、台東(台東、蘭嶼)及屏東(鵝鑾鼻、小琉球)已觀測到2至6公尺的浪高。

中颱舒力基今天距離台灣最近，外圍環流影響東部及東北部。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」
中颱舒力基今天距離台灣最近，外圍環流影響東部及東北部。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」
鄭明典表示，中颱舒力基今天最接近台灣，大大的颱風眼還很清晰，對流減弱不少，預報路徑顯示，舒力基即將轉向遠離。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典表示，中颱舒力基今天最接近台灣，大大的颱風眼還很清晰，對流減弱不少，預報路徑顯示，舒力基即將轉向遠離。圖／取自鄭明典臉書

氣象局 颱風

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