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進入梅雨季的前奏？ 吳德榮：周日起易降雨

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱舒力基在呂宋島東北東方海面，今天距台灣最近，將轉向東北，明天受西風帶導引轉向偏東北東，逐漸加快，對台無影響。圖／取自氣象局網站
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱舒力基在呂宋島東北東方海面，今天距台灣最近，將轉向東北，明天受西風帶導引轉向偏東北東，逐漸加快，對台無影響。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布大雨特報，偏東風影響，今天基隆北海岸及新北市、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。氣象局並發布長浪即時訊息，颱風影響，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，目前宜蘭(蘇澳、龜山島)、台東(台東、蘭嶼)及屏東(鵝鑾鼻、小琉球)已觀測到2至6公尺的浪高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱舒力基在呂宋島東北東方海面，今天距台灣最近，將轉向東北，明天受西風帶導引轉向偏東北東，逐漸加快，對台無影響。

他說，今天清晨4時觀測資料顯示，中颱舒力基持續呈現大眼颱特徵，減弱的速度緩慢，也符合理論。由於舒力基近中心平均風力仍有14級(45公尺/秒)，激起的長浪不容小覷，蘭嶼、台東已有5至6米浪高，今、明兩天沿岸活動，應注意安全。

今、明兩天東半部有局部雨，北海岸、大台北東側偶有局部短暫雨；桃園以南晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨的機率。各地白天熱、早晚舒適；中南部空氣品質不佳，戶外活動應注意。今天北部20至32度，中部20至34度，南部20至35度，東部18至31度。

他說，周六西半部多雲時晴，東半部及中南部山區午後仍有局部短暫雨。周日至下周三華南至台灣水氣很多，大氣不穩定，易有小尺度對流（範圍小、壽命短）在其中消長；下周四、周五鋒面通過、伴隨降雨。由於降雨已有對流性，會如何分布？又能帶來多少雨量？實已超過模式模擬的極限，需持續觀察。

他說，這波水氣似乎是進入梅雨季的前奏，但才一開始有跡象，就把期望值訂到紓解旱象這麼高的標準，這也太一廂情願了。

中央氣象局發布長浪即時訊息，颱風影響，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，目前宜蘭(蘇澳、龜山島)、台東(台東、蘭嶼)及屏東(鵝鑾鼻、小琉球)已觀測到2至6公尺的浪高。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布長浪即時訊息，颱風影響，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，目前宜蘭(蘇澳、龜山島)、台東(台東、蘭嶼)及屏東(鵝鑾鼻、小琉球)已觀測到2至6公尺的浪高。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報，偏東風影響，今天基隆北海岸及新北市、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報，偏東風影響，今天基隆北海岸及新北市、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。圖／取自氣象局網站

蘭嶼 氣象局 台東

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