氣候變遷連鎖效應 每年恐讓1250萬名女孩失學

你知道嗎，全球氣溫升高不僅造成災難性氣候事件，或生態系統的破壞。天氣變熱而使得經濟作物歉收時，女孩會因家庭無力支付學費而被迫輟學。在低收入和中低收入國家，缺水時女孩常要負責長途跋涉取水，所以當發生天災時，年幼的女學生也往往比男學生更容易中斷學業。

全球數據分析機構SAS與諾貝爾獎得主馬拉拉 (Malala Yousafzai) 所創辦的非營利女孩教育機構-馬拉拉基金會 (Malala Fund)，攜手展開《女孩教育與氣候挑戰指數》計畫。若目前情況未有好轉，估算今年氣候相關事件將使低收入和中低收入國家裡至少有4百萬名女孩無法完成學業；到 2025 年時，更將造成每年至少有 1250 萬名女孩無法完成學業。

SAS指出，全球愈來愈有意識氣候危機帶來的全球氣溫升高、災難性氣候事件，以及生態系統破壞等的影響，卻不知原來受教權也是這項危機所造成的連鎖反應之一。

《女孩教育與氣候挑戰指數》考量教育資訊，如年級結業率和環境因素，包括各國發生洪水、海嘯和地震的機率，找出最有可能因為氣候變遷使得女孩中斷學業的國家，以及預測女孩的初等和中等教育結業率，按年份觀察預測哪些國家的女孩最容易中斷學業。馬拉拉基金會希望以此與相關發展部門展開對話，探討應提供哪些技術和財務支援。

綜合指數結果發現，最受衝擊的區域是「下撒哈拉(撒哈拉以南非洲)」，但該區域卻是影響氣候變遷最低的區域。其他區域的菲律賓、蒙古和吉里巴斯，也是受到嚴重影響的國家。

SAS 品牌總監 Susan Ellis 表示，氣候變遷對環境的影響，無論是乾旱、生態系統變化、風暴的嚴重度，還是森林火災造成的破壞，其規模都是過去的兩、三倍。氣候變遷會先影響最脆弱的群體。

馬拉拉基金會研究員 Naomi Nyamweya 表示，女性教育是緩解氣候變遷影響最有力的策略之一，但氣候相關事件將使得數百萬名女孩無法上學。為了給我們所有人創造一個更環保、更公平的未來，我們需要各國領袖對氣候變遷事件盡快採取行動，支持女孩的教育。