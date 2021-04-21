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氣候變遷連鎖效應 每年恐讓1250萬名女孩失學

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
馬拉拉‧尤沙夫賽(Malala Yousafzai)為諾貝爾獎和平獎得主暨馬拉拉基金會共同創辦人。圖／SAS網站提供
馬拉拉‧尤沙夫賽(Malala Yousafzai)為諾貝爾獎和平獎得主暨馬拉拉基金會共同創辦人。圖／SAS網站提供

你知道嗎，全球氣溫升高不僅造成災難性氣候事件，或生態系統的破壞。天氣變熱而使得經濟作物歉收時，女孩會因家庭無力支付學費而被迫輟學。在低收入和中低收入國家，缺水時女孩常要負責長途跋涉取水，所以當發生天災時，年幼的女學生也往往比男學生更容易中斷學業。

全球數據分析機構SAS與諾貝爾獎得主馬拉拉 (Malala Yousafzai) 所創辦的非營利女孩教育機構-馬拉拉基金會 (Malala Fund)，攜手展開《女孩教育與氣候挑戰指數》計畫。若目前情況未有好轉，估算今年氣候相關事件將使低收入和中低收入國家裡至少有4百萬名女孩無法完成學業；到 2025 年時，更將造成每年至少有 1250 萬名女孩無法完成學業。

SAS指出，全球愈來愈有意識氣候危機帶來的全球氣溫升高、災難性氣候事件，以及生態系統破壞等的影響，卻不知原來受教權也是這項危機所造成的連鎖反應之一。

《女孩教育與氣候挑戰指數》考量教育資訊，如年級結業率和環境因素，包括各國發生洪水、海嘯和地震的機率，找出最有可能因為氣候變遷使得女孩中斷學業的國家，以及預測女孩的初等和中等教育結業率，按年份觀察預測哪些國家的女孩最容易中斷學業。馬拉拉基金會希望以此與相關發展部門展開對話，探討應提供哪些技術和財務支援。

綜合指數結果發現，最受衝擊的區域是「下撒哈拉(撒哈拉以南非洲)」，但該區域卻是影響氣候變遷最低的區域。其他區域的菲律賓、蒙古和吉里巴斯，也是受到嚴重影響的國家。

SAS 品牌總監 Susan Ellis 表示，氣候變遷對環境的影響，無論是乾旱、生態系統變化、風暴的嚴重度，還是森林火災造成的破壞，其規模都是過去的兩、三倍。氣候變遷會先影響最脆弱的群體。

馬拉拉基金會研究員 Naomi Nyamweya 表示，女性教育是緩解氣候變遷影響最有力的策略之一，但氣候相關事件將使得數百萬名女孩無法上學。為了給我們所有人創造一個更環保、更公平的未來，我們需要各國領袖對氣候變遷事件盡快採取行動，支持女孩的教育。

SAS和馬拉拉基金會正攜手分析因氣候變遷而使女孩教育中斷的最高風險區域。圖／Deepti Asthana for Malala Fund提供
SAS和馬拉拉基金會正攜手分析因氣候變遷而使女孩教育中斷的最高風險區域。圖／Deepti Asthana for Malala Fund提供

氣候變遷 諾貝爾獎 性教育

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