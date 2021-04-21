聽新聞
test
0:00 / 0:00
這3間大學最愛點外送！平台公開訂餐數據 他苦笑：邊緣沒人權
近年來美食外送平台興起，主打能讓用戶美味又便利的解決一餐，造福許多三餐在外的大學生。而近日美食平台「foodpanda」根據訂單數據，統計出全台最愛點餐的前三名學校及最受歡迎的餐點，引起網友熱議，學校無法外送的學生也湧入苦回「邊緣大學沒人權」。
foodpanda日前公布訂餐數據，其中顯示大學生的點餐高峰期，除了午餐和晚餐之外，晚上8點至12點的宵夜時間同樣為訂單量較多的時段，甚至比早餐的訂單數高出5倍之多，幾乎可說大學生的早餐已經被宵夜取代，成為一整天裡的「第三餐」。
數據公開後，foodpanda於臉書加碼公布詳細圖卡，點名最常訂餐的冠軍學校為交通大學，其次是中央大學，第三名為清華大學，推測和地理位置有一定關聯；而最受歡迎的宵夜選擇，第一名為炸物常見的甜不辣，其他還有鹽酥雞、香雞排及王子麵等；大學生最愛點的手搖飲料店，則由50嵐拿下寶座，穩坐第一。
該文曝光後，引起許多大學生共鳴，紛紛留言「新竹消費力驚人」、「加油，學校排名太低了」、「我們是不是該衝個榜」、「美食沙漠的體現」等；此外，許多無法使用外送點餐的學生則苦喊「文化大學表示，多少錢不是問題，你什麼時候要送過來」、「最希望能夠使用到的大學排名，第一名國立東華大學」、「邊緣大學沒人權」等，引起一陣熱議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言