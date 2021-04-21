牙齒痛卻「檢查心電圖」？ 醫點3症狀警告：可能是心肌梗塞

身體任一處出現劇烈疼痛，都可能是體內器官正在發出警訊！急診醫師白永嘉近日分享一則真實案例，為一名病人突然牙痛，在緊急安排心電圖檢查後，確認患者為急性心肌梗塞。白永嘉呼籲，若民眾忽然感到牙痛，一定要請醫師仔細檢查，避免不慎忽略了心肌梗塞的非典型症狀。

白永嘉在臉書「急診室醫師的眼睛」發文表示，近日一名中年男性病人求診，症狀主要是下排牙齒和下巴劇烈疼痛，於是他立刻安排進行心電圖檢查。白永嘉指出，當時患者一度疑惑「牙痛為什麼要檢查心臟？」然而檢查後，果然確定為「急性心肌梗塞」。

白永嘉解釋，心肌梗塞發生時，冠狀動脈阻塞導致心臟缺氧，此時刺激會從心臟經由感覺神經、脊髓及腦部傳遞，讓患者感到「胸悶」、「胸痛」。不過，在心臟的信號傳到脊髓後，連接臼齒、肩膀、手臂等上半身感覺神經時，容易因為刺激到其他神經，導致「牙痛」、「肩膀痛」等關聯症狀。

文末，白永嘉呼籲，若民眾無預警感到劇烈的牙疼，且吃東西時更痛、痛感蔓延至下巴，甚至合併肩膀痛、胸悶、胸痛，只要出現以上三種症狀，一定要立刻就醫，若屆時醫師並未安排檢查心電圖，也記得「提醒他一下」，相信醫生會馬上想起這些「心肌梗塞的非典型症狀」。