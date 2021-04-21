疫情影響癌症研究 專家：恐落後兩年

疫情影響癌症研究，甚至可能落後原有進度整整兩年。最新研究報告指出，由於疫情衝擊醫學界，導致大部分的研究能量都投入疫苗和新冠肺炎的用藥，而原本穩定進行的癌症研究更是嚴重延宕，專家直言可能落後整整兩年，而兩年的落後可能會導致新的癌症療法無法即時面世，也失去很多救命的機會。

Study Finds報導，倫敦癌症研究所（簡稱ICR）的報告顯示，由於新冠疫情的衝擊，許多藥廠、資助單位都將資金投入疫苗和新冠肺炎用藥的研究上，原本用於研究癌症的經費和人力大幅減少，因此許多原定的癌症研究進展都受到阻礙。

人力耗損經費減少

研究中心的保羅．沃克曼教授說，新冠肺炎對於近代癌症研究構成了威脅。報告指出，新冠疫情的急迫性和突發性，導致30%以上的科學家必須超時工作，且為了維持社交距離，還得避開熱門通勤時段，選擇在深夜或者凌晨到實驗室工作。

除了人力的耗損，經費的減少也是癌症研究面臨的危機之一。ICR表示，在疫情間，從慈善機構獲得的研究款項減少了約1100萬美金，等於減少了約20%的預算，甚至慈善機構還打算進一步削減預算。

錯失癌症治癒機會

倫敦癌症研究所報導指出，目前預測癌症的研究進展可能會整整落後2年，且如果沒有額外的資金來填補新冠疫情造成的漏洞，可能會越來越落後，導致許多快要成功的療法無法及時推出，更錯過許多黃金救命機會。

ICR的癌症生物學負責人傑西卡．唐斯教授則表示，世界上許多其他的癌症研究機構不只面臨經費短缺，甚至還無法順利開工，嚴重拖慢工作效率，「對於癌症研究來說，減少一天都是減少癌症病人可以存活的機會。」

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