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花東鐵路雙軌化 南平至萬榮站5月軌道切換
交通部推動「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫綜合規畫」，花蓮站至知本站全線雙軌化。其中花蓮南平站至萬榮站約10公里雙軌化，預計明年9月完工，可提升準點率及班次調度空間，台鐵規畫在5月19日、5月26日切換軌道，部分列車停駛採接駁方式，提醒民眾留意。
台鐵已在花蓮壽豐至南平、萬榮至光復完成雙軌化路段，再將南平至萬榮間優先辦理雙軌化銜接，完工後壽豐至光復間約有26公里的雙線提供列車運行，可減少鐵路事故發生時影響列車營運，避免單線列車交會待避情形，提升列車調度靈活與載運容量。
鐵道局東部工程處長黃鳳崗表示，因白天列車要持續運行，南平到萬榮間會先在旁邊施作好鐵軌，再切換成雙軌。雙軌化後，讓壽豐站到光復站可提升準點率，並讓南下北上列車班次更有空間調整，也增加運能。
鐵道局與台鐵合作雙軌化工程，自2017年開工，原訂去年底完工，不過完工日期延為明年9月。黃鳳崗說，主要原因是受到台鐵標案發包作業影響，須將號誌建置完善才能通車，因此完工日期延期，完工後，壽豐到光復皆為雙軌，不必再等待列車交會時間。
針對軌道切換時間，台鐵訂於5月19日跨20日，以及5月26日跨27日辦理，因配合施工作業，主要影響的列車，包括5月19日448次太魯閣號鳳林到台東停駛，5月20日及27日，306次自強號花蓮到台東停駛，26日448次太魯閣號壽豐至台東停駛等，部分路段採公路接駁方式辦理，工程期間預計影響共計7列次。
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