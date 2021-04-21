世界地球日 原來這些手表品牌默默背後做了這些事？

自1970年成立的「世界地球日（Earth Day）」，最早由美國民主黨參議員Gaylord Nelson發起在全美舉行橫跨東西兩岸的大規模示威遊行，因而陸續催生了美國的清潔空氣、瀕臨物種法案等，並在1972年聯合國舉辦了首次的人類環境會議，最後在1990年時地球日活動推廣至全世界，今年則為第51屆，年度主題則為「修復地球」。

由於過度的資源使用，早讓地球千瘡百孔，但其實不少高價鐘表品牌也在默默推動，例如針對環境保育、海洋資源修復，喚醒人們對有限資源的省思。其中勞力士創辦人Hans Wilsdorf從1930年代起以極端地帶當成腕表的測試場所，並支持深入未知領域的探險。來到21世紀，探險已經從純粹的探索蛻變成保護自然界的方式。品牌在2019年推出「保護地球，恒動不息」（Perpetual Planet）計劃，並與國家地理學會（National Geographic Society）加強合作，研究氣候變化的影響；同時「勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise）」則表彰拓展世界知識、促進人類福祉及保護自然環境的專案。