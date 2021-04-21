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世界地球日 原來這些手表品牌默默背後做了這些事？

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
寶璣的Marine系列腕表，透過面盤波紋，展現精密時間的壯闊風貌。圖 / Breguet提供。
寶璣的Marine系列腕表，透過面盤波紋，展現精密時間的壯闊風貌。圖 / Breguet提供。

自1970年成立的「世界地球日（Earth Day）」，最早由美國民主黨參議員Gaylord Nelson發起在全美舉行橫跨東西兩岸的大規模示威遊行，因而陸續催生了美國的清潔空氣、瀕臨物種法案等，並在1972年聯合國舉辦了首次的人類環境會議，最後在1990年時地球日活動推廣至全世界，今年則為第51屆，年度主題則為「修復地球」。

由於過度的資源使用，早讓地球千瘡百孔，但其實不少高價鐘表品牌也在默默推動，例如針對環境保育、海洋資源修復，喚醒人們對有限資源的省思。其中勞力士創辦人Hans Wilsdorf從1930年代起以極端地帶當成腕表的測試場所，並支持深入未知領域的探險。來到21世紀，探險已經從純粹的探索蛻變成保護自然界的方式。品牌在2019年推出「保護地球，恒動不息」（Perpetual Planet）計劃，並與國家地理學會（National Geographic Society）加強合作，研究氣候變化的影響；同時「勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise）」則表彰拓展世界知識、促進人類福祉及保護自然環境的專案。

雖然與「世界地球日」不直接相關，但寶珀（Blancpain）則在海洋保育投入大量心力，並在本月成為「世界海洋日」的合作夥伴，透過攝影展的美麗海洋影像，喚醒人們對於地球最重要組成份子「海洋」的正視與關心；此外寶璣（Breguet）則與寶珀相似，與海洋保護基金會（Race for Water）致力保育水資源，並有「海洋衛士號」巡洋全球，目前則停泊於日本的沖永良部島待命。鑒於各國政府新型冠狀病毒肺炎（Covid-19）的健康安全政策，基金會在亞洲停航的時間將延遲數個月，但仍將履行保護海洋的承諾。

「海洋衛士號」（Odyssey）的能源由塑膠廢料轉化成的能源，分別是太陽能、由40平方米助航風箏產生的風能，以及由氫氣轉化而成的電力來推動，船舶停靠期間，也會於當地舉辦工作坊、講座，與公眾溝通環境保育意識與議題。圖 / Breguet提供。
「海洋衛士號」（Odyssey）的能源由塑膠廢料轉化成的能源，分別是太陽能、由40平方米助航風箏產生的風能，以及由氫氣轉化而成的電力來推動，船舶停靠期間，也會於當地舉辦工作坊、講座，與公眾溝通環境保育意識與議題。圖 / Breguet提供。
來到21世紀，探險已經從純粹的探索蛻變成保護自然界的方式，勞力士已從2019年推出「保護地球，恒動不息」（Perpetual Planet）計劃，並與國家地理學會（National Geographic Society）加強合作，研究氣候變化的影響。圖 / Rolex提供。
來到21世紀，探險已經從純粹的探索蛻變成保護自然界的方式，勞力士已從2019年推出「保護地球，恒動不息」（Perpetual Planet）計劃，並與國家地理學會（National Geographic Society）加強合作，研究氣候變化的影響。圖 / Rolex提供。
與「世界地球日」殊途同歸，寶珀（Blancpain）在海洋保育投入大量心力，並頻繁透過攝影展的美麗海洋影像，喚醒人們對於地球最重要組成份子「海洋」的正視與關心。圖 / Blancpain提供。
與「世界地球日」殊途同歸，寶珀（Blancpain）在海洋保育投入大量心力，並頻繁透過攝影展的美麗海洋影像，喚醒人們對於地球最重要組成份子「海洋」的正視與關心。圖 / Blancpain提供。

世界地球日 勞力士

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