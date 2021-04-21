公車夾傷意外頻傳 交部修法最重吊扣駕照六個月

公車意外事故層出不窮，其中有不少民眾遭車門夾傷。為此，交通部公告修正「道路交通安全規則第七十八條修正草案」，要求公車開啟或關閉車門上、下客時，應先確認乘客安全無虞。駕駛人若未注意，並致乘客受傷或重傷者，最高可吊扣駕駛執照六個月。預計最快下半年正式上路。

實際上，公車車門夾傷人事件屢見不鮮，以台北市為例，平均每年都有超過五十起以上公車夾傷人事故，去年六月間，還曾有一名台大物理系教授，搭乘公車回家時，右腳卻被車門夾住的意外，一路從台大體育館站，被拖行至新生南、和平東路口才脫困，最後被送到台大醫院救治。

交通部說，現行規範，若發生公車夾傷人意外時，都會依照公路法規定，直接開罰業者九千到九萬元，不過對於駕駛人沒有任何罰則，因此這次修法主要是針對駕駛人的部分，也希望透過處罰，讓公車司機可以有所警惕。

根據交通部預告修法內容，公共汽車開啟或關閉車門上、下客時，應先確認乘客安全無虞，若有違 反該規定並致乘客受傷或重傷者，可依道路交通管理處罰條例第六十一條第三項規定， 處記違規點數三點或吊扣駕駛執照三個月至六個月之處分。

交通部表示，修正草案預告六十天，會聽聽大家有什麼意見，順利的話，最快下半年正式上路。