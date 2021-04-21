快訊

女大生年初All in長榮哭慘！網友讚：3個月後翻倍賺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公車夾傷意外頻傳 交部修法最重吊扣駕照六個月

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台北市去年發生公車門夾到人拖行意外。圖為示意，非當事公車。圖／聯合報系資料照片
台北市去年發生公車門夾到人拖行意外。圖為示意，非當事公車。圖／聯合報系資料照片

公車意外事故層出不窮，其中有不少民眾遭車門夾傷。為此，交通部公告修正「道路交通安全規則第七十八條修正草案」，要求公車開啟或關閉車門上、下客時，應先確認乘客安全無虞。駕駛人若未注意，並致乘客受傷或重傷者，最高可吊扣駕駛執照六個月。預計最快下半年正式上路。

實際上，公車車門夾傷人事件屢見不鮮，以台北市為例，平均每年都有超過五十起以上公車夾傷人事故，去年六月間，還曾有一名台大物理系教授，搭乘公車回家時，右腳卻被車門夾住的意外，一路從台大體育館站，被拖行至新生南、和平東路口才脫困，最後被送到台大醫院救治。

交通部說，現行規範，若發生公車夾傷人意外時，都會依照公路法規定，直接開罰業者九千到九萬元，不過對於駕駛人沒有任何罰則，因此這次修法主要是針對駕駛人的部分，也希望透過處罰，讓公車司機可以有所警惕。

根據交通部預告修法內容，公共汽車開啟或關閉車門上、下客時，應先確認乘客安全無虞，若有違 反該規定並致乘客受傷或重傷者，可依道路交通管理處罰條例第六十一條第三項規定， 處記違規點數三點或吊扣駕駛執照三個月至六個月之處分。

交通部表示，修正草案預告六十天，會聽聽大家有什麼意見，順利的話，最快下半年正式上路。

台大醫院

延伸閱讀

影／右腳才踩上車門就關閉 新店公車傳夾傷上車女乘客

相關新聞

颱風舒力基接近台灣！ 晚間起東北角宜蘭花蓮有雨

氣象局今天表示，中颱舒力基明天白天最接近台灣，今晚起至明天，東半部、恆春半島等地浪高可能有3至6公尺，約2層樓的高度；今...

台灣生育率墊底 女醫曝「帶小孩2經驗」：一想到卵子就縮回去

根據美國中央情報局（CIA）公布的2021年全球生育率報告，台灣在全世界227個國家中排名墊底，消息一出，各界紛紛分析背後成因，血管外科醫師吳欣岱就點出，若要提倡生育，社會制度中其實有許多應配合的細節；她也分享自己過去帶小孩的經驗，直言遇到「這2件事」時，簡直讓她一想到「卵子都縮回去了」。

公車夾傷意外頻傳 交部修法最重吊扣駕照六個月

公車意外事故層出不窮，其中有不少民眾遭車門夾傷。為此，交通部公告修正「道路交通安全規則第七十八條修正草案」，要求公車開啟...

疫情影響癌症研究 專家：恐落後兩年

疫情影響癌症研究，甚至可能落後原有進度整整兩年。最新研究報告指出，由於疫情衝擊醫學界，導致大部分的研究能量都投入疫苗和新冠肺炎的用藥，而原本穩定進行的癌症研究更是嚴重延宕，專家直言可能落後整整兩年，而

花東鐵路雙軌化 南平至萬榮站5月軌道切換

交通部推動「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫綜合規畫」，花蓮站至知本站全線雙軌化。其中花蓮南平站至萬榮站約10公里雙軌化，預計...

世界地球日 原來這些手表品牌默默背後做了這些事？

自1970年成立的「世界地球日（Earth Day）」，最早由美國民主黨參議員Gaylord Nelson發起在全美舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。