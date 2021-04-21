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高雄罕見癌女童賣爆米花籌醫療費 社會局找資源協助

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄大社區一名11歲林小妹妹，2個月前被診斷罹患「瀰漫型橋腦神經膠細胞腫瘤」，林小妹妹為減輕家裡負擔，賣爆米花籌措醫藥費，社會局派社工前往訪視關懷。圖／高雄市社會局提供
高雄大社區一名11歲林小妹妹，2個月前被診斷罹患「瀰漫型橋腦神經膠細胞腫瘤」，林小妹妹為減輕家裡負擔，賣爆米花籌措醫藥費，社會局派社工前往訪視關懷。圖／高雄市社會局提供

高雄大社區一名11歲林小妹妹，2個月前被診斷罹患「瀰漫型橋腦神經膠細胞腫瘤」，林小妹妹為減輕家裡負擔，賣爆米花籌措醫藥費，社會局派社工前往訪視關懷，局長謝琍琍也訂購爆米花分送員工，也透過衛生局協助連結醫學中心資源協助。

罹患罕見癌症的林小妹妹恐要前往北部醫院治療，即便面對未來可觀的醫療費用，林家人還是希望靠自己的力量，販售爆米花籌措，婉拒外界善款。

林小妹妹為減輕家裡負擔，拿出家中爆米花機，在父母開的小吃攤前賣爆米花，籌措醫藥費。市長陳其邁獲知後，指示社會局協助處理，派社工前往訪視關懷，林小妹目前已請假在家休養，幫家裡賣爆米花。

林媽媽感謝社會局及外界關懷，婉拒各界捐款，她說，希望大家可以買爆米花支持。社會局長謝琍琍拋磚引玉，訂購爆米花分送給社會局員工，鼓勵林小妹不要放棄治療。

社會局同時透過衛生局協助，連結醫學中心資源，讓林小妹可就近在高雄接受治療，醫療費用將再連結資源協助，減輕林家負擔。

高雄大社區一名11歲林小妹妹，2個月前被診斷罹患「瀰漫型橋腦神經膠細胞腫瘤」，林小妹妹為了減輕家裡負擔，賣爆米花籌措醫藥費，社會局派社工前往訪視關懷。圖／高雄市社會局提供
高雄大社區一名11歲林小妹妹，2個月前被診斷罹患「瀰漫型橋腦神經膠細胞腫瘤」，林小妹妹為了減輕家裡負擔，賣爆米花籌措醫藥費，社會局派社工前往訪視關懷。圖／高雄市社會局提供

衛生局 社工

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