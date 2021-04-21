快訊

假公務員騙倒高官！NCC副主委遭詐騙 捧358萬現金「面交」

原領先台積電的英特爾為何被超車？施振榮點出這原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

20年前血尿腰痛沒處理 結石堆積輸尿管恐洗腎

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
電腦斷層左腎下方的輸尿管被結石阻塞(紅圈處)，左腎成巨型水腎而失能。圖／彰化醫院提供
電腦斷層左腎下方的輸尿管被結石阻塞(紅圈處)，左腎成巨型水腎而失能。圖／彰化醫院提供

彰化縣81歲楊老先生日前做體檢時，竟發現其腎功能已惡化到第4期，原來他20年前曾有血尿及急性腰痛等結石症狀，幾天後就不痛而未再理會，但這種不會痛的結石長久堆積在左側輸尿管，造成左腎積水並永久失能，衛福部彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡說，輸尿管結石不處理，甚至得面臨洗腎危機。

蔡旻叡說，楊老先生體檢發現其腎功能惡化，腎絲球過濾率只有19，快達到15以下的洗腎程度，超音波檢查赫然發現其左腎已變成不規則的囊泡，經電腦斷層細查發現，左側輸尿管被多顆結石完全填塞，左腎的尿液下不去，因積液形成比肝臟還大的巨型水腎，大約有20公分大，比正常腎臟大了1倍，估計已裝了3公升的液體，在此壓迫下已看不到正常的腎臟組織，其左腎已經完全沒有功能，此狀況可能已經持續很久，僅靠右腎運作，但如今右腎又已經慢性病變，將來恐得要洗腎。

楊老先生說，20年前他左後腰很痛且血尿，本來要去看醫師，但幾天後症狀消失了，他就不再理會，沒想到20年後竟會嚴重到可能要洗腎。

彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮說，結石若落入狹窄的輸尿管，通常會引起急性的腰背部、甚至延伸至腹部的劇痛及血尿，還可能排尿困難、發燒及嘔吐，那是因結石阻塞輸尿管強烈蠕動所致，但結石上游的集尿系統隨著時間發生慢性變化後，輸尿管的強烈蠕動隨之消失，是有可能疼痛感消失，但結石隨著時間越積越多，導致上游腎臟產生的尿液無法排出，會造成腎臟機能受損。

蔡卓榮說，楊老先生的結石陸續堆積在左側輸尿管，直到完全塞住，左腎失能，如此一來全靠右腎排尿，左腎早已沒有功能，拿掉結石的意義不大，假如左腎出現感染，就要將整個左腎取掉。

蔡旻叡說，輸尿管結石通常很痛，這並非壞事，因為患者一定會就醫，處理完就好，怕的是不會痛的輸尿管結石。楊老先生現在只能照顧好右腎，飲食要少油、少鹽、少糖，同時以藥物控制血糖及血壓，定期追蹤，儘量延緩右腎功能退化。

腎臟內科主任蔡旻叡說輸尿管結石若不處理，甚至得面臨洗腎危機。圖／彰化醫院提供
腎臟內科主任蔡旻叡說輸尿管結石若不處理，甚至得面臨洗腎危機。圖／彰化醫院提供

洗腎 腎功能 血尿

延伸閱讀

吃高蛋白飲品增肌減脂？專家提醒，小心腎功能出問題！

中年男腰部劇痛 檢查竟發現腎兩側長滿結石

荸薺加蔥煮湯可排石？ 醫師：偏方可能延誤病情

全台九萬人正在洗腎！日常一方式加速排除尿毒素

相關新聞

台灣生育率墊底 女醫曝「帶小孩2經驗」：一想到卵子就縮回去

根據美國中央情報局（CIA）公布的2021年全球生育率報告，台灣在全世界227個國家中排名墊底，消息一出，各界紛紛分析背後成因，血管外科醫師吳欣岱就點出，若要提倡生育，社會制度中其實有許多應配合的細節；她也分享自己過去帶小孩的經驗，直言遇到「這2件事」時，簡直讓她一想到「卵子都縮回去了」。

煮菜省水4秘訣！重複利用水資源 網友讚翻「超實用」

臺灣水情吃緊，部份縣市已開始實施限水措施，如何在省水的同時兼顧生活品質成為全民課題。近日臺北農產運銷股份有限公司臉書粉專「臺北農產」分享「省水煮菜4秘訣」，教導民眾如何在日常生活中節省水資源，實用貼文讓網友讚翻。

影／不再選到眼花！AI水稻種子品種辨識系統提升四成效率

台灣水稻栽培面積約27萬公頃；水稻種子每年的更新率約80%，種子產值高達台幣27億元，但每年播種期，需要種苗場研究人員執...

20年前血尿腰痛沒處理 結石堆積輸尿管恐洗腎

彰化縣81歲楊老先生日前做體檢時，竟發現其腎功能已惡化到第4期，原來他20年前曾有血尿及急性腰痛等結石症狀，幾天後就不痛...

跟風跑到乾涸水庫底拍網美照？ 小心已經觸法恐被重罰

網美愛找新興地點拍照，小心踩地雷。南投縣日月潭大竹湖進水口一帶湖底裸露，瞬間變成網美爆紅景點，台中市觀旅局前局長林筱淇還在臉書大秀自拍照。苗栗縣永和山水庫乾涸幾乎見底，日前也有網友穿上日本和服到原本淹沒在水中的永安橋拍照跪地祈雨，甚至有人直接把機車騎進水庫區裡，令人傻眼。

腦脊髓膜炎恐奪命 留意四大症狀

流行性腦脊髓膜炎若缺乏立即治療，死亡率高達5成！台灣兒童感染症醫學會21日指出，流行性腦脊髓膜炎的早期症狀與感冒、肺炎相似，一旦感染，可能24小時內從非特殊症狀進展至死亡，提醒民眾若出現劇烈頭痛、高燒不退等症狀，或嬰幼兒出現發燒、嘔吐、躁動不安等症狀，須特別注意！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。