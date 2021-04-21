影／不再選到眼花！AI水稻種子品種辨識系統提升四成效率

台灣水稻栽培面積約27萬公頃；水稻種子每年的更新率約80%，種子產值高達台幣27億元，但每年播種期，需要種苗場研究人員執行各種種子檢查工作，維持水稻品種的純度，以及遺傳特性，把好的種子提供給農民使用；農委會種苗場與國立中興大學合作，從原型機開始，經過7年研發完成最新一代水稻種子品種辨識系統，能更精準細分出水稻各品種特性，成為台灣水稻種子品種辨識神器。

種苗場場長張定霖表示，27萬公頃水稻，每年需要1350萬公斤種子，必須要透過種子三級制度選別，最後才把種子教到農民手上，每年有3000多筆材料要進到種苗場的實驗室來，一年要投入10多的研究員，人力密集投入，是稻米品管的無名英雄；但研究人員看久了，眼睛都花掉了，疲勞，需要有調適的環境才能度過；有了自動化影像辨識系統，可以提升44%效率，原本3個月才能完成的辨識工作，可以縮短為1.7個月完成。

種苗場表示，國內水稻品種眾多，以110年來說共有26個推廣品種，各品種間外觀相近且不易區分，依賴專業檢查人力確實難以負荷。台灣栽培面積最大的台南11號、台稉14號、台中192號、台稉9號及台中秈10號等前五大品種，即占有全國近八成的水稻栽培，其中台南11號的栽培面積更占了67%。新一代水稻種子品種辨識系統便以此五大品種為目標，導入高效能自動化供料硬體，並結合智慧化品種辨識軟體，針對多樣品自動進出料、數粒計算、影像擷取及影像資料庫建置等，發揮AI與大數據技術效能，可有效辨識該五大品種，品種辨識準確率達88.8% 。