牛爾拉藝人網紅 給全能媽媽打氣

用一句話形容媽媽？腦海裡立刻浮現「十項全能」！媽媽在孩子的心目中可是三頭六臂解決問題的高手。美容教主牛爾老師發起的「我愛我的全能媽媽」公益活動持續邁入第四年，每買一瓶全能乳，牛爾老師就幫你捐出30元給現代婦女基金會，幫助受暴婦幼，並號召超過百位的藝人和網紅響應，同步推出有溫度的主題動畫，讓美麗注入更暖心的能量。

今年特別邀請畫風細膩的得獎動畫團隊共創一支影音，由新銳導演劉雅晴、美術何畇蓁搭檔，以真實案例娓娓道出受暴婦幼的內心世界，強烈感受來自媽媽的堅毅與勇氣，希望引發更多共鳴，應援更多需要勇敢力量的家庭。

2021「我愛我的全能媽媽」4月22日~5月9日活動期間，購買京城之霜60植萃十全頂級全能乳(120ml)，牛爾老師就幫你捐出30元幫助「現代婦女基金會」，專款專用在受暴婦女與孩童庇護、法律諮詢、兒童心靈輔導……項目上。

京城之霜2021「我愛我的全能媽媽」，呼籲大家一同幫助受暴婦幼。 圖／京城之霜 提供

京城之霜60植萃十全頂級全能乳，蘊含牛爾老師對母親的愛與思念，全能乳為品牌年度暢銷產品，添加5%積雪草萃取、10大煥顏胜肽與乳木果油等珍貴成份，將全效的修護能量注入肌膚，也期盼能為所有受暴女性獻上最療癒的呵護，重現光采自信，讓更多婦女可以勇敢擁抱愛與希望。

藝人、網紅、各界專家職人……逾百位在京城之霜號召下在社群上加入「我愛我的全能媽媽」公益向媽咪告白。特別邀請插畫家「咻咻熊」及「33_original」為活動創作母親節卡片、手機桌布，在母親節前夕開放下載。 https://lihi1.cc/hr4aH

「咻咻熊」以小熊送給媽媽全能乳當作母親節禮物，「33_original」則運用繽紛的色彩呈現母女一起保養的親蜜時光，愛就在分享間暖暖地流過。

插畫家咻咻熊、33_original為2021年京城之霜發起創作，母親節前夕開放下載。 圖／京城之霜 提供

現在就加入京城之霜2021「我愛我的全能媽媽」公益計畫，用呵護媽咪的心一起幫助受暴婦幼遠離傷害，讓孩子平安快樂的成長。

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