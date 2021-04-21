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台灣生育率墊底 女醫曝「帶小孩2經驗」：一想到卵子就縮回去

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣生育率低落，成為不可忽視的社會問題之一。示意圖／本報資料照片
台灣生育率低落，成為不可忽視的社會問題之一。示意圖／本報資料照片

根據美國中央情報局（CIA）公布的2021年全球生育率報告，台灣在全世界227個國家中排名墊底，消息一出，各界紛紛分析背後成因，血管外科醫師吳欣岱就點出，若要提倡生育，社會制度中其實有許多應配合的細節；她也分享自己過去帶小孩的經驗，直言遇到「這2件事」時，簡直讓她一想到「卵子都縮回去了」。

針對台灣生育率排行墊底，醫師林靜儀的貼文指出，除了應增加托育資源，還得逐步化解「必須有車有房才能生小孩」的傳統觀念；對此，吳欣岱在臉書發文表示，自己也同意這項觀點，不過除此之外，她認為社會上還有很多能夠配合的部分，包含公共設施法律制度等。

吳欣岱進一步指出，許多公共設施，對「帶著孩子的家長」都不夠友善。舉例來說，自己兒子還小的時候，每次推娃娃車出門，有三成的時間都得推在馬路上，就算能走在人行道，路面也常凹凸不平，讓小孩「像布丁一樣」上下起伏抖動；至於走在騎樓，則常因空間被堆放的雜物堵住，總是要「左躲右閃」，讓她直呼「連比較窄的娃娃車都很困難了，真的很難想像輪椅要怎麼通過」。

此外，吳欣岱接著分享，以前她在租屋時，光是要和房東協調租金報稅，就要花上好大一番功夫，且房屋的冷氣、傢俱損壞時，就算房東賴著不修，要申訴也不是那麼簡單，更何況好多學區都得設籍才能就讀。零零總總下來，讓吳欣岱直呼，雖然這些瑣事乍聽之下都不是什麼大問題，但當小抱怨不斷累積，真的讓她一想到「卵子都縮回去了」，點出這也是生育率低落的因素之一。

生育 醫師 人行道 托育

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