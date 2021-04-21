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煮菜省水4秘訣！重複利用水資源 網友讚翻「超實用」
臺灣水情吃緊，部份縣市已開始實施限水措施，如何在省水的同時兼顧生活品質成為全民課題。近日臺北農產運銷股份有限公司臉書粉專「臺北農產」分享「省水煮菜4秘訣」，教導民眾如何在日常生活中節省水資源，實用貼文讓網友讚翻。
為因應部份縣市的限水措施，臺北農產貼心分享「煮菜省水4秘訣」，更提醒民眾重點就是「將水重複使用再使用」。
秘訣1：一次清洗整週份
一次清洗一週份量，小包裝冷凍保存，煮菜拿出需要份量。
祕訣2：似竹筷般細水洗菜
似竹筷般細水水柱沖洗蔬菜並墊高一角，放小水盆接住集水，用來沖水或澆花。
祕訣3：川燙熱水用到底
川燙完青菜的水，可以繼續川燙肉類或煮麵，能重複利用就持續使用。
祕訣4：沖熱水去油漬
川燙完青菜的熱水，直接淋在需清洗碗盤上，熱水帶走油漬更好洗。
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