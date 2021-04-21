煮菜省水4秘訣！重複利用水資源 網友讚翻「超實用」

根據美國中央情報局（CIA）公布的2021年全球生育率報告，台灣在全世界227個國家中排名墊底，消息一出，各界紛紛分析背後成因，血管外科醫師吳欣岱就點出，若要提倡生育，社會制度中其實有許多應配合的細節；她也分享自己過去帶小孩的經驗，直言遇到「這2件事」時，簡直讓她一想到「卵子都縮回去了」。

2021-04-21 16:57